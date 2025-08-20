総合格闘家の朝倉未来が２０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＵＦＣ２連敗を喫した弟の海について語った。

セコンドについていた未来は「勝てる試合だったからすごく残念な気持ちではありましたけど、普通に終わってすぐに自分の試合を研究して次に向けて前向きにやっていたので、そこは安心というかね」と、海の様子を語り、「もう本当にやっていくしかない。総合格闘技って本当に難しくて、奥が深くて。競技レベルも進化途中。ＵＦＣなんて本当に魔境中の魔境。総合格闘技の本当のトップなので、バケモノ揃いだし、色んな団体のトップが集まっている場所なので、そこで戦ってること自体凄いし、２戦結果が出なかったよりも、俺も去年とか悪い時期あったんですけど、色々考えてどんどん総合的に成長してきてるのを実感してるので、弟もまだまだ全然強くなれると思っているので、ここから期待ですね」と、語った。

その上で「（前戦の）パントージャ戦から思ってたことなんだけど、そもそもフライ級が合ってないんじゃないかと思ってんだよね、俺は。骨格的にもバンタムの方が全然合ってると思うし、とはいえＲＩＺＩＮで戦ってたようなバンタムの体格だと確かにＵＦＣだと小さいかな。でももっと体作りしてそもそもの通常体重を増やしてバンタムで戦った方が俺は強いんじゃないかなっていうのは思ってた。１戦目戦う時からフライじゃなくてバンタムで戦った方がいいぞっていうのは言っていた」と明かし「やっぱり殺傷能力だったり、テイクダウンディフェンスもそうだし。全部が弱くなっていると感じていた。パントージャ戦から。あんな簡単にテイク取られたりしない。パントージャもそうだけど、ティム・エリオットにも２回とられたのか。あんなの多分ＲＩＺＩＮの試合で見たことないと思うから。だいぶ命削ってるしね、死ぬ直前みたいな感じじゃん？計量が。それで次の日どうなんだろうっていうのは思っていた。そこはまず改善の余地があるなと」と指摘。そのほかボクシングに頼りすぎていた戦い方など、今後に向けて提言した。