【7位〜12位】8月19日(火)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蟹座
総合運：★★★☆☆
人の心を温める会話ができると、あなた自身の心も癒される運気です。少しでも誰かの気持ちを理解できると感じたら、遠慮せずに声をかけてみてください。たくさん共感の言葉をかけるのがポイントです。
恋愛運
あなた自身のことでも2人のことでも「これからこんなことをしてみたい」という話題を出すといい日です。共感が生まれたり、あなたの魅力が伝わったりして、恋が盛り上がるでしょう。にこにこ笑いながら楽しそうに話して。
実際はそんなに心配しなくてもいいのに、｢お金のことが不安だ…｣と、感じる可能性がある日です。あれこれと計算するよりも、買い物をしたときに少しでも節約してみて。財布のなかを整理整頓するのも〇。不安が消えていきます。
ラッキーアイテム：お弁当箱
ラッキーカラー：レッド
【8位】蠍座
総合運：★★★☆☆
新しい知識を得ることを、純粋に楽しめる日です。得意分野や専門分野が違う人と話してみるのがオススメ。また、これまで読まなかったジャンルの雑誌を手に取るのも〇。知識だけでなく、視野もグンと広がっていくでしょう。
恋愛運
過去の恋の相手とは、真逆のタイプに心を奪われそうな恋愛運。先のことはあまり考えず、思い切って接近してみるとgood。あなた自身のなかから新たな一面が引き出されて、人間としての魅力がグンとアップするでしょう。
金運
｢行ってみたい｣「体験してみたい｣という好奇心で、お金を使いたくなりそうな日。旅行の申し込みや航空券の手配などは、特に慎重に。｢今日でなければならない理由などない｣と、思っていてください。深呼吸がお金を守る味方です。
ラッキーアイテム：ジーンズ
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】射手座
総合運：★★☆☆☆
自宅や自分の部屋で過ごす時間が、今日はとても充実します。あまり掃除しないところを磨いたり、もう使わない物を片付けたりと、自分の空間をスッキリと美しく整えてみて。頭のなかも整理されて、するべきことが見えてきます。
恋愛運
あなたが恋の相手に誠意をもって向きあっているのだと自然に伝わっていきそう。ただ、堅苦しい話をするのは避けてください。それよりも冗談を言いあったり、笑い話をするのが〇。ちょっとしたひと言から誠実さがにじみ出ます。
金運
これまでは見落としていた点にも、鋭く気づくことができる金運です。特に節約や貯蓄など、お金を守ることに関して今の方法を見直してみて。そして、なにか気づいたことがあれば、すぐに改善策を考えて実行すると〇。
ラッキーアイテム：大きめのシャツ
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。
恋愛運
意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。
金運
自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢なにが一番稼げるか｣ではなく、｢なにが一番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、ひとつのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！
ラッキーアイテム：アトマイザー
ラッキーカラー：グレー
【11位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
これといった変化はなさそうな日ですが、だからこそできることもあります。特に、クローゼットや引き出しのなかなど、普段はあまり使わない場所の整理整頓や掃除をするのがオススメ。考えがまとまって、心までスッキリしそう。
恋愛運
普段は欠点だと感じているところも、見方を変えれば魅力だと気づける恋愛運。恋の相手に惚れ直す気分になりそう！その気持ちは、包み隠さずに伝えて〇。情熱的に心を込めて言葉にすれば、相手も愛のある言葉を返してくれるでしょう。
金運
今日は、他人ではなく身内のためにお金を使うといい日。欲しがっていた物をプレゼントしたり、好きなお菓子や食材を買って帰ったりするといいでしょう。離れている家族には、通販や郵送で贈り物をするのがオススメです。
ラッキーアイテム：エコバック
ラッキーカラー：シルバー
【12位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
誰かに誤解されてしまったり、誰かの言葉を勘違いして受け取ったり、そんな行き違いがありそうな運気です。「おかしいな」と感じたら、あれこれ考える前に即確認すればOK。丁寧に誠実に話せば、信頼はいっそう深まるでしょう。
恋愛運
距離が近すぎると、今日は会話がギクシャクしてしまうかもしれません。しかし、別々に過ごしながらときどき連絡を取りあえば、自然とやさしい気持ちや空気が生まれてくる日でもあります。特に、ひとりで楽しめることをするのがオススメ。
金運
今後、お金とのつながりをもっと強くするためのアイディアが湧きそうな日です。それは、ひとりで過ごしている時間にひらめく可能性大！移動はひとりでする、自宅で過ごす時間を増やすなど、少し人との距離をとると〇。
ラッキーアイテム：ハートのモチーフ
ラッキーカラー：ライトブルー