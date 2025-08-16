可愛いだけじゃない　ハムスターたちの“悪い顔”が話題に

ハムスターの魅力は、かわいくて愛らしいところ……だけではないようです。

Xで密かに盛り上がっている「#げっ歯類悪い顔選手権」のハッシュタグ。このほど、とある飼い主さんが投稿した2匹のハムスターの画像が「アウトレイジ」「有り金全部置いてかされる」と話題を集めています。

飼い主さんがXに投稿した画像に写っているのは、ゴールデンハムスターの男の子「ぽこ」くんと「おはむ」くんが“悪い顔”を見せた瞬間の姿。

「ぽこ」くんは芋をかじりながらカメラを睨みつけ、片側の口角をぐっと釣り上げています。「なんやぁ、ワレェ……？」なんて声が聞こえてきそうなほど力強い表情です。

そして、お散歩の休憩中の「おはむ」くんは、テレビ横のお気に入りスポットにヤンキースタイルで腰を下ろし、じっとこちらを凝視。迂闊に近づいたら火傷しそうな雰囲気です。

北野武作品や深作欣二作品に登場していてもおかしくない強烈なフェイス。まさに「#げっ歯類悪い顔選手権」のハッシュタグにぴったり。

かなり堂に入った“ワルの顔”ですが、飼い主さんによると「ふとしたときに悪ハム面になること、ちょいちょいあります」とのこと。

とはいえ、2匹の悪ハム面はカメラ用のもので、普段からそうとは限らないでしょう。印象操作に惑わされてはいけません。

飼い主さんにうかがってみると「ぽこはマイペースで人懐っこいです」と返ってきました。ほら、やっぱり。

しかし、「おはむはニンゲンに対して『馴れぬ、懐かぬ、従わぬ』な硬派漢（おとこ）ハムです」とのこと。

どうやらおはむくんの方は、普段からハードコアな世界を生きているようです。

かわいらしく愛嬌たっぷりに暮らしているように見えるハムスターたちですが、実は人間の知らないところで仁義なき戦いを繰り広げているのかもしれませんね。

＜記事化協力＞

「とらぽこ・おはむ」さん（@toraV19852023）

（ヨシクラミク）

