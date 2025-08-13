Image: Raymond Wong / Gizmodo

ただのノスタルジーではなくて、やっぱりレトロゲームは昔の画面でこそ美しいと思うんです。

子どもの頃に夢中になったゲームを今プレイしても、LCDやOLEDディスプレイでは当時とはまったく違って見えます。16ビットのピクセルアートに今の高コントラストなHDRディスプレイが合っていないわけではないですが、当時の質感はそこにはありません。

昔の操作感は手軽に再現できる

Image: Andrew Liszewski / Gizmodo

再び人気を集めているレトロゲームですが、お金をかけなくても当時のようにゲームを楽しめる方法はいくつかあります。

最近では、コンバータケーブルを使わずとも昔のソフトをそのまま遊ぶことができるエミュレーション機器が増えました。

特に携帯型ゲーム機は、価格も100ドル未満で楽しめる「ゲームボーイ風デバイス」が多数登場しています。「TrimUI Brick」や「Anbernic RG34XXSP」など、評判の良いゲーム機もたくさん存在します。

また、往年のゲーム機の操作感を再現するコントローラーも豊富に揃っています。たとえば、Nintendo Switch 2で使えるゲームキューブコントローラーや、セガ・ジェネシス風のGulikit製の「Elves 2 Pro」、NINTENDO 64用のコントローラーを現代機でも使えるようにする「8BitDo」のModキットなど。

懐かしい操作感を再現する手段は、探せばいくらでも見つかります。

大変なのは「モニター選び」

Image: Adriano Contreras / Gizmodo

ゲーム機本体やソフトは案外、手に入るものですが、難しいのは適切なモニターを見つけること。かつてのゲームは、大型で箱型のブラウン管テレビに映すことを前提に設計されていました。

ブラウン管は真空管から電子を放射して蛍光面に画像を描く構造で、赤・緑・青の3つの電子ビームを制御することでカラー映像を実現しています。現在のフラットスクリーンでこの表示を再現するのは簡単ではなく、公式リメイク機でも完全とは言えないんですね。

たとえば「Atari 7800+」はAtari 2600と7800のソフトを現代のテレビでプレイできますが、画質はそこそこ。

今後登場予定の「Analogue 3D」は、NINTENDO 64のカートリッジを4Kテレビで“ブラウン管の基準品質”で再現できるとされていますが、トランプ関税の影響で出荷が2025年8月に延期となっています。

なぜレトロゲームはブラウン管で美しく見えるのか

ブラウン管テレビを間近で見ると、色を構成する多数の蛍光ドットが見えます。この技術を前提として、当時のゲーム開発者はゲームデザインをしていました。ブラウン管のスキャンラインが各ピクセルをぼかして混ぜ合わせることで、滑らかな映像を表現していました。ですが、現代の画面でピクセルアートを見るとブロック状に見えてしまうんです。

ファミコンのような昔の8ビットゲーム機の表示解像度は256×240ピクセルです。それに対し、現在の4Kテレビは3,840×2,160ピクセル。実に15倍以上のアップスケーリングが必要になり、表示はどうしても不自然になってしまいます。

「ニンテンドークラシックミニ」のような機器は、任天堂の代表作を高品質でエミュレーションできますが、当時の画質は「ハードの性能」だけでなく「画面の特性」にも左右されていました。

YouTuberのDisplaced Gamersによる解説動画では、長年変わらなかったCRT規格がゲーム開発に与えた影響について詳しく紹介しています。

現代のLCDではスキャンラインが再現されない

最近の液晶テレビでは、スキャンラインを自然に再現することができません。そのため、現代のフラットパネルで『ストリートファイターII』などをプレイすると、画面がブロック状に見え、魅力が損なわれてしまうのです。

また、昔のゲームはすべて4:3の画角で設計されていたため、現代の16:9ワイド画面では表示が少し崩れてしまいます。『スーパーマリオブラザーズ』は、画面がマリオの移動に伴って横スクロールすることで革新的なゲーム体験を提供しましたが、これは4:3画面だからこそ成り立っていたんですね。

なお、Nintendo Switch Online +の追加パックで提供される任天堂のレトロゲームの中で、16:9に対応しているのは『スーパーマリオストライカーズ』のみです。

コレクターでなければ、ブラウン管は買わなくていい

もちろん、昔のブラウン管テレビやモニターを中古で買い、レトロゲーム機を繋いで遊ぶことも可能です。ただし、場所が限られている人や、そもそもコレクターでない人にとってはハードルが高いですよね。

eBayなどでブラウン管モニターを探すのは難しくないですが、レトロゲーム人気の高まりとともに価格も上がっています。「NTSC」と表示されたブラウン管テレビは、かつてアメリカのアナログテレビで使われていた規格を示しています。昔のゲームのスキャンラインを正確に再現するにはこれが最適です。

PVMと呼ばれる業務用モニターは画質が非常に高いですが、1980年代の一般家庭で使われていたものとは少し異なります。

たとえば、1984年製の「Commodore 1702 カラーモニター」は、当時の雰囲気を保ちつつもデスク上に収まるサイズで人気があるモデルです。eBayでは200ドル以上で取引されています。

ソニーの「トリニトロン」シリーズは300ドル以上が相場。オンラインで安価なものが見つからない場合は、地元のリサイクルショップで探すのが現実的でしょう。

レトロゲームを現代のテレビに繋ぐ方法もあるけど…

「RetroTINK-5X Pro」のようなアップスケーラーを使えば、昔のゲーム機の出力を1080pに変換して現代のテレビに表示することも可能です。HDMI変換ケーブルがあれば、接続自体は難しくありません。が、当時の質感は感じられないでしょう。

もし、古いゲーム機を持っていないけど、古いブラウン管テレビがあるなら、現代のシステムをブラウン管に繋ぐこともできなくはありません。ただHDMI→AV変換アダプターに加え、出力解像度を下げるためのトランスコーダやダウンスケーラーが必要になる可能性も。

多くの人にとっては、ソフトウェアでレトロな見た目を再現するほうが簡単だと言えます。

現代の画面でも「昔の見た目」に近づける簡単な方法

Image: Raymond Wong / Gizmodo

ブラウン管テレビが手に入らなくても、レトロ風にゲーム表示する方法はあります。任天堂のレトロなゲームソフトにはスキャンラインを模したフィルターをかけられますが、ピクセルを滑らかにつなげるようなぼかし効果までは再現できておらず、見た目の演出のみにとどまっています。

最もブラウン管テレビに近い映像を再現できるのは、サードパーティのエミュレーターと「シェーダー」と呼ばれる視覚エフェクトでしょう。これらはゲーム映像の上に重ねる形で動作しており、フレーム単位で比較しなければブラウン管との違いがわからないほど忠実に再現できるものもあります。

自由度は高いが設定も複雑

そもそもエミュレーションとは何かと言うと、元のゲーム機のハードウェアをソフトウェアで再現する技術のこと。「コモドール64」から「Wii U」まで、さまざまなゲーム機が対象になっており、独自の「ROM（ゲームデータ）」を用いて遊ぶことができます。

エミュレーター自体は合法な場合が多いですが、ROMの使用については地域の法律を確認する必要があります（基本的には自分が所有しているゲームのROMのみ使用可能）。

「RetroArch」のようなエミュレーターであれば、安心して利用できます。

エミュレーションのプラットフォームであるRetroArchでは、多くのシェーダーをサポートしており、なかにはブラウン管に近い映像を再現できるものも。

「Mega Bezel」などのシェーダーパックはブラウン管の湾曲した画面まで再現しています。他にも、VHS風エフェクトや緑がかった色味を加えるものもあり、設定次第で自在に雰囲気を調整できます。

ただシェーダーはCPU負荷が高く、性能の低い機器ではカクつきやフレーム落ちが発生することもあるので注意が必要です。

RetroArchの「シェーダー」設定は初心者には分かりづらいかもしれません。手順は、ゲーム中に「クイックメニュー」（PCならF1キー）を開き、「Shaders」から有効にします。膨大なプリセットが並ぶため、目的のものを見つけるのも一苦労です。

「Mega Bezel」を使う場合は「shaders_slang → bezel → Mega_Bezel」。Libretroフォーラム上のCyberLabが作成したプリセットは完成度が高い反面、手動で正しいフォルダにインストールする必要があり、設定はやや複雑です。

システムや画面サイズに合わせた調整も重要

ゲームボーイなどの低解像度のゲームを高解像度のディスプレイで表示する際には、整数スケーリングがおすすめ。拡大時に画像が歪まず、ワイド画面に引き伸ばされたような不自然な表示を防ぐことができます。

一方、置き型ゲーム機の再現に特化したシェーダーでは、整数スケーリングを無効にするよう求められる場合もあります。

解像度や画面サイズに関係なく、さまざまな設定を調整することで、レトロゲームを忠実に再現することは可能です。ただ、どんなにシェーダーを細かく調整しても、静電気混じりのブラウン管テレビの雰囲気を完全に再現することはできないかもしれません。

それでも、現代的な利便性とともに、当時に限りなく近い体験を得ることはできますし、それだけでも十分に価値がありますよね。