この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで『親族間のお金の移動はどこで税務署にバレるのか？金額が大きいほど疑われやすくなる理由とは！？』と題した動画を公開した、脱・税理士の菅原氏が、贈与税の実際の申告義務や、税務調査で発覚するケースについて徹底解説した。動画では、「所得税の調査から、個人の預金とか、お金の流れ見られたり、証券口座見られたりして、発覚するケースが多い」と警鐘を鳴らしている。



菅原氏は冒頭で、贈与税の無申告が多い理由や、その「バレる」きっかけについてユーモアを交えて説明。また、「年間110万円を超えて受け取ったら合計額で申告が必要」「動物は贈与に含まれません」など、意外な切り口から法律の大前提にも触れた。



贈与の成立条件についても「贈与契約書がなくても、お互いの認識があれば成立します」と明確にコメント。加えて有名な政治家の事例として、「例の鳩山さんの12億円の件」を紹介し、「贈与の認識がなければ本来は申告義務がないが、立場的に逃げられない状況もある」と裏事情を語った。



贈与税がバレる主なタイミングは6つ。1つ目は所得税の調査。「家族の通帳や証券口座が調べられ、不自然な出金や入金があると『この出所は?』と疑われる」という。2つ目は不動産購入時で、「登記情報から『なぜこの人が高額な家を現金で買えたのか』と目を付けられやすい」と説明。3つ目は生命保険金の受け取り、「保険料の支払い主と、受取人次第で税目が変わる」と注意を促す。4つ目は200万円以上の金やプラチナの売却時で、「業者から税務署に自動で報告が行く仕組み」と、ぞっとする現実を伝える。「現金でやり取りすればバレないのでは？」という“都市伝説”についても「ぶっちゃけ現金取引だとバレにくいケースもあるが、買い物や資産の増加で通じつまが合わなくなりがち」と指摘。「現金で家を買えば、その現金の出どころまで追及される」と警戒を強めた。



5つ目は相続税調査で、「親族間の過去10年の預金移動を徹底的に調べられ、生前贈与が明るみに出るケースも多い」と明かす。6つ目は「タレコミ（密告）」で、「親族間や知人の利害関係で“課税徴収漏れ”のタレコミページに情報が寄せられている」と内情を語ったが、「証拠が不十分だと税務署も動かない」と現実的な判断も添えている。



動画の締めくくりでは、「贈与税の申告を忘れたきっかけで一気に追及されることが多いので、とにかく正直に、申告漏れのないようにしてほしい」と視聴者に呼びかけ。「現金ならバレないは“都市伝説”」だとして、「悪いことは考えず、贈与税はダメ。絶対」と強調した。最後は自身の子供時代の“可愛い嘘”エピソードを披露し、「結局、嘘はどこかでバレるもので通じつまが合わなくなる」と体験を照らしつつ、動画を締めくくった。