「怒りを鎮めろ、ジークアクスのパイロット」、シャリア・ブルの「キケロガ」が完成品フィギュアで商品化決定
【キケロガ】 発売日・価格未定
BANDAI SPIRITSは公式Xで「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ガンダム ジークアクス）」に登場する「キケロガ」の完成品フィギュアの商品化を発表した。詳細は11月に開催される「TAMASHII NATION 2025（魂ネイション2025）」で公開されるという。
「キケロガ」はデザインとしてはアニメ「機動戦士ガンダム」に登場するニュータイプのシャリア・ブルが搭乗する「ブラウ・ブロ」によく似たデザインだが、大きさはかなり小さくなっている。サイコミュにより有線式のビーム砲台を動かしオールレンジ攻撃を行うことができる。
一年戦争後、キケロガはMS形態への変形機構を搭載、その変形は「ジークアクス」のファンを驚かせた。完成品フィギュアとしてオールレンジ攻撃や変形システムをどのように表現するか、楽しみなところだ。
―こいつ、灰色の幽霊だ！- ガンダムフィギュア／魂ネイションズ公式 (@gundam_tamashii) August 7, 2025
「キケロガ」が完成品フィギュアで、遂に商品化決定。
詳細は11月開催『TAMASHII NATION 2025（#魂ネイション2025）』で解禁。
〇イベント詳細： https://t.co/fKjBR2eWKe
続報をお待ちください。#ガンダムフィギュア #t_n2025#GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/lEnuqefUkS
(C)創通・サンライズ