BANDAI SPIRITSは公式Xで「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ガンダム ジークアクス）」に登場する「キケロガ」の完成品フィギュアの商品化を発表した。詳細は11月に開催される「TAMASHII NATION 2025（魂ネイション2025）」で公開されるという。

「キケロガ」はデザインとしてはアニメ「機動戦士ガンダム」に登場するニュータイプのシャリア・ブルが搭乗する「ブラウ・ブロ」によく似たデザインだが、大きさはかなり小さくなっている。サイコミュにより有線式のビーム砲台を動かしオールレンジ攻撃を行うことができる。

一年戦争後、キケロガはMS形態への変形機構を搭載、その変形は「ジークアクス」のファンを驚かせた。完成品フィギュアとしてオールレンジ攻撃や変形システムをどのように表現するか、楽しみなところだ。

