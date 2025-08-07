¡ÚÂ®Êó¡Û°ñ¾ë¸©²¤Ç¶õ¼«¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬ÄÆÍî¡¡Åë¾è°÷1¿Í¤¬¶ÛµÞÃ¦½Ð¡¡ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ìÀ¸Â¸³ÎÇ§
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¡¢°ñ¾ë¸©²¤Ç·±ÎýÃæ¤ÎF2ÀïÆ®µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÆÍî¤·¤¿F2ÀïÆ®µ¡¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤ÎÉ´Î¤´ðÃÏ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤Ç¡¢Åë¾è°÷1¿Í¤¬¶ÛµÞÃ¦½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã¦½Ð¤·¤¿Åë¾è°÷¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢À¸Â¸¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÁ¥Çõ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
