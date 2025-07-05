¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÅÅ·âÉüµ¢¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤«¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¶ì¤·¤¤ÀèÈ¯»ö¾ð¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËÅÅ·â¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É»ïÅÅ»ÒÈÇ¤¬4Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÏ¶èSÂè5Àï¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¹¥Åê¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï6·î30Æü¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¦¥©¥ë¥É¥í¥óÅê¼ê¤ò»±²¼3A¤Ø¹ß³Ê¤µ¤»¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤ËÃæ·Ñ¤®¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ì¥Ë¥§¥¹Åê¼ê¤¬¾º³Ê¡£¸½ºß¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Î26¿ÍÏÈ¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤¬4¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º3Ï¢Àï¤Ï¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹Åê¼ê¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥³¥ì¥Ã¥¯Åê¼ê¤Î½ç¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤¬¡¢6Æü¤ÎÂè3Àï¤ÎÀèÈ¯¤¬ÉÔºß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¡Ê¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ë¤À¤È¤â¡¢Èà¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤À¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï±¦Éª¤Î±ê¾É¤Î¤¿¤á¡¢³«Ëë¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£6·î16Æü¤Ë¤Ï15Æü´Ö¤ÎIL¤«¤é¡¢60Æü´Ö¤ÎIL¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡
5·î14Æü¤Ë°ìÅÙ¤Ï»±²¼3A¥¨¥ë¥Ñ¥½¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢4²ó2¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£¹ßÈÄ¸å¤Ë±¦Éª¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¡¢¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤È¤Ê¤ê²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢6·î14Æü¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤ÎÅêµå¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±25Æü¤Ë¤Ï»±²¼1A¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç3²ó¤òÁÛÄê¤·¤ÆÂÇ¼Ô±ä¤Ù14¿Í¤Ë51µå¤òÅê¤²¤¿¡£7·î1Æü¤Ë¤â»±²¼1A¤Ç4²ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢64µå¤òÅê¤²¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¶ðÉÔÂ¤È¤¤¤¦Âæ½ê»ö¾ð¤â¼êÅÁ¤¤¡¢¥á¥¸¥ã¡¼º£µ¨½éÅÐÈÄ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÉüµ¢¤ò¿µ½Å¤ËÀè¿¤Ð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»±²¼3A¤ä2A¤«¤é¼ã¼êÅê¼ê¤ò¸Æ¤ó¤ÇÀèÈ¯¤µ¤»¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï3A¤Î¥ª¥Þ¡¼¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Ï¡¼¥È¤é¤¬¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡37ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¡¢16»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ7¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦31¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈºÇ½ªÂè5Àï¤Þ¤ÇÁè¤Ã¤¿ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÃæ4Æü¤Ç2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡£Âè2Àï¤Ï7²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÉõ¤¸¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÂè5Àï¤Ï»³ËÜÍ³¿¤ÈÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ6²ó2¡¿3¤ò3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºßÆüÊÆÄÌ»»203¾¡¤Ç¡¢ÎòÂå1°Ì¤Î¹õÅÄÇî¼ù¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤Ï¡¢ÎòÂåÆüËÜ¿ÍÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄÎò»ËÅª1¾¡¤È¤Ê¤ë¡£ÅÅ·â¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢ÅÐÈÄ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¼óÇ¾¿Ø¤Î·èÃÇ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]