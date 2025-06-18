80ÂåÉã¤Îºâ»º¤Ï1²¯±ßÄ¶¤À¤¬¡Ä¡Ò¶õ¤²È¤Î¼Â²È¡Ó¤È¡ÒÀÖ»ú¤ÎÃó¼Ö¾ì¡Ó¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿50Âå½÷À¤¬¡ÖÁêÂ³ÀÇ0±ß¡×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¥ï¥±¡ÚÁêÂ³¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
¿Æ¤¬¹âÎð¤È¤Ê¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä»ÜÀßÆþ½ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¼Â²È¡×¤ä¡Öºâ»º¡×¤Î´ÉÍý¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤«¡¢Çº¤à¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Âå¤Î¸øÌ³°÷¡¦ÍÚ¹á¤µ¤ó¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ÆÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤¿1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Â²È¡¢³èÍÑ¤·¤¤ì¤Ê¤¤Âß¤·Ãó¼Ö¾ì¡¢¤½¤·¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤Î¿´ÇÛ¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ðºâ»º¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÎÉ¤ÎÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î¡¦Á¾º¬Øª»Ò»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´²ÈÂ²¤Î¾õ¶·¡ä
°ÍÍê¼Ô¡§ÍÚ¹á¤µ¤ó¡Ê½÷À¡¦50Âå¡Ë¡¦¿¦¶È¡¡¸øÌ³°÷
²ÈÂ²´Ø·¸¡§Éã¡¢Ä¹½÷¡ÊÍÚ¹á¤µ¤ó¡Ë¡¢Ä¹ÃË
ºâ»º¡§¼«Âð¡¢Ãó¼Ö¾ì¡¢ÍÂ¶â¡¢³ô¡¡1²¯1,500Ëü±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÍÚ¹á¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÂ¾³¦¡¢¤½¤Î¸å¡¢Éã¿Æ¤Ï¼«Âð¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢80Âå¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ß¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤ËÉÔ°Â¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÚ¹á¤µ¤ó¤âÄï¤â¼Â²È¤òÎ¥¤ì¤Æ½»µï¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æ±µï¤¹¤ëÁªÂò»è¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Äê´üÅª¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤â¤Ë»Å»ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÉÑÈË¤Ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Éã¿Æ¤¬²È¤ÎÃæ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æþ±¡¤·¡¢Âà±¡¸å¤Ï¼«Âð¤Ëµ¢¤é¤º¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤ËÌá¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍÚ¹á¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ»ö¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢Äï¤È2¿Í¤ÇÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Á°ÂÐºö¤ÎÄó°Æ¤ÈÀáÀÇ¸ú²Ì
²ÝÂê¡¡
¡¦¼«Âð¤¬¶õ¤²È¤Ç»Ò¶¡¤¬Æ±µï¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¦Âß¤·Ãó¼Ö¾ì¤ÏËþ¼Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬Ê§¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ç¸úÎ¨¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡£
¼«Âð¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤ÆÄÂÂß¤Ë
¼«Âð¤ÏÃÛÇ¯¿ô¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê·ÐÈñ¤ò¤«¤±¤º¤ËÀáÀÇÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤¬¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ½»¤à¾õ¶·¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÍÚ¹á¤µ¤ó¤âÄï¤â¤¹¤Ç¤Ë¼«Âð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µï½»ÍÑ¤Î¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ò»È¤¨¤ë¾õ¶·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Î¤ª¶â¤Ç¼¼Æâ¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸½¶â¤Î¾ÃÈñ¤ÏÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÄÂÂß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄÂÂß»ö¶ÈÍÑ¤Î¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
´Ö¼è¤ê¤Ï4LDK¤¢¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¿å²ó¤ê¤ÎÀßÈ÷¤ò¿·¤·¤¯¤·¡¢¥¯¥í¥¹¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂå¤Ï200Ëü±ßÄø¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ï¸«°ã¤¨¤ë¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äí¤â¤¢¤ê¡¢¼Ö¤â2Âæ¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÄÂ17Ëü±ß¤ÎÂß²È¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÆþµï¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âß¤·Ãó¼Ö¾ì¤òÇäµÑ¤·¤Æ¡¢¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë
Éã¿Æ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ï¡¢¾Íè¡¢»Ò¶¡¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬½»¤à¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î©ÃÏÅª¤Ë¤³¤È¤¬¤«¤Ê¤ï¤º¡¢Âß¤·Ãó¼Ö¾ì¤È¤·¤Æ°Ý»ý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥êÉß¤¤Ç10Âæ¤¬»ß¤á¤é¤ì¤ë¶è²è¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡¢4Âæ¤·¤«·ÀÌó¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£Ëè·î4Ëü±ß¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¤ÇÇ¯´Ö48Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÏÇ¯³Û69Ëü±ß¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÉÔ°ÂºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¶õ¤ÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«ÍÑÃÏÉ¾²Á¤Ç¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤âÁêÂ³ÀÇ¤â¸º³Û¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¸«¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ËÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò·ú¤Æ¤ë·×²è¤âÎ©°Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·úÃÛÈñ¤Î¼ÚÆþ¤ì¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò¶¡2¿Í¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¤·¤Æ¡¢Ê¬¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2¤Ä¤Î¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê1R¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤Ï1Éô²°6Ëü±ß¡£2Éô²°¤ÇÇ¯´Ö144Ëü±ß¤Î²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ8Ê¬¤È¹¥Î©ÃÏ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢5,300Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï1,200Ëü±ß¤È°Â¤¤¤È¤¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÇÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤ò°ú¤¤¤Æ¾ùÅÏ±×¤Ï4,000Ëü±ß¤Û¤É¡¢¾ùÅÏÀÇ¤Ï800Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·Èó²ÝÀÇÏÈ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
Í²Á¾Ú·ô¤¬1,000Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë±¿ÍÑ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²òÌó¤·¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈÊ¬¡¢1¿Í500Ëü±ß¤Î½ª¿ÈÊÝ¸±¤ò2¸ý·ÀÌó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¼è¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤·¤Æ500Ëü±ß¤º¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç1,000Ëü±ß¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤ò»È¤¨¤ÆÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï0±ß¤ËÀáÀÇ¤Ç¤¤¿
ÍÚ¹á¤µ¤ó¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¡¢Äï¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢¼«Âð¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¸å¤Ë¤¹¤°Æþµï¤Î´õË¾¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÄÂ17Ëü±ß¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éã¿Æ¤Î»ÜÀß¤ÎÈñÍÑ¤¬Ç±½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆÃÎã¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀáÀÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âß¤·Ãó¼Ö¾ì¤ÏÇäµÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÉã¿Æ¤¬·èÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò2¤Ä¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢ÀáÀÇ¤È¼ý±×Áý²Ã¤ÎÎ¾Êý¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀáÀÇ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¦¼«Âð¤òÄÂÂß¤¹¤ë¤ÈÄÂÂß»ö¶ÈÍÑ¾®µ¬ÌÏÂðÃÏÅù¤ÎÆÃÎã¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¹¹ÃÏ¤Ï¸º³Û¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¼ý±×¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë
¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë¤ÏÁêÂ³¿Í1¿Í500Ëü±ß¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¤¬¤¢¤êÀáÀÇ¸ú²Ì¤Ï¹â¤¤
Á¾º¬ Øª»Ò
¸øÇ§ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼
ÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î
ÁêÂ³¼ÂÌ³»Î®
³ô¼°²ñ¼ÒÌ´ÁêÂ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò
¢¡ÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¤È¤Ï¡©¢¡
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ¿ä¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Êµì ÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ¶áÂå²½¥»¥ó¥¿¡¼¡¢retpc.jp¡ËÇ§Äê»ñ³Ê¡£¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò±ß³ê¤Ë¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±µÚ¤Óµ»Ç½¤Ë´Ø¤¹¤ë»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Âð·ú¼è°ú»Î¡¦ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¡¦°ìµé·úÃÛ»Î¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¼Ô¤¬¡Ö¸øÇ§ ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌç¥³¡¼¥¹¤ò½¤Î»¤·¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÇÄ°®¤·¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç²ò·è¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»ñ³Ê¤Ï1Ç¯¤´¤È¤Î¹¹¿·À©¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¹¿·Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁêÂ³ÂÐºöÀìÌç»Î¡×¤ÏÌäÂê²ò·è¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢ÀÇÍý»Î¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯Ìò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¿¦Ì³¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£