¸÷¤È²»¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤ÈÈþ¿©¤¬ºÌ¤ëÌë¤ÎÄí±àÂÎ¸³¡Öµì¼ÇÎ¥µÜÌë²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡¡º£Ç¯¤Ï½é¸ø³«¥¨¥ê¥¢¤âÅÐ¾ì

ワントゥーテンは、一般社団法人竹芝エリアマネジメント、一般社団法人芝浦エリアマネジメント、一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメント、主催 公益財団法人東京都公園協会と共に、旧芝離宮恩賜庭園での夜間ライトアップイベント「旧芝離宮夜会 by ワントゥーテン 〜ひかりめぐる庭〜」を2025年5月22日〜5月25日に旧芝離宮恩賜庭園で開催する。●7回目の開催ワントゥーテンが演出を手がける「旧芝離宮夜会」は、今回で7回目の開催を迎える

7回目となる今回は、潮入りの池を中心に、庭園に古くから佇む景石や築山、灯籠などの造形に光と音を重ね、それぞれが持つ歴史や美しさを際立たせる演出を展開する。また、例年より回遊可能なエリアが広がり、今年は馬場跡まで巡ることができるようになった。園路には、光や音、デジタルアートの演出が点在し、歩くごとに景色が移ろう回遊体験を楽しめ、さらに、藤棚や馬場跡では演出とともに、夜会限定のフードメニューを提供。庭園の風景とともに、味覚でも体験を深めることが可能となっている。今回の舞台となる旧芝離宮恩賜庭園は、江戸初期に海を埋め立てて造成され、海水を池に引き入れることで潮の干満によって風景が変化する「潮入りの庭」として造られ、池を中心に、築山・中島・枯滝・橋・石灯籠などが配置された「回遊式泉水庭園」として知られている。今年は、この庭園に古くから佇む一つひとつの「モノ」に焦点を当て、それぞれの造形や配置に込められた意図を通して、庭園の歴史と魅力をより深く感じていただく演出を展開する。●夜会について「旧芝離宮夜会 by ワントゥーテン」は、ワントゥーテンが日本各地の旧跡や名跡で展開するアートプログラム「夜会」シリーズのひとつ。最先端のテクノロジーを駆使した演出によりその場所を最も魅力的に表現し、ここだけの美食を愉しむ“食と文化の地産地消”をテーマに掲げている。●演出紹介●ライトアップショー「ひかりめぐる庭」庭園の中心にある池「大泉水」を起点に、光と音が庭全体に広がる約5分間のライトアップショー。大泉水では往時の潮の満ち引きをイメージしたライトアップで、幻想的に演出する(19時以降、一定間隔で実施予定、最終演出は21時開始)●インスタレーション1 藤棚「棚間の記憶」海の中と見立てた藤棚にて、水中や水面に煌めく光を表現。「潮入りの庭」と呼ばれた庭園の入口で、海景に一歩踏み入れて欲しい。●インスタレーション2 雪見灯籠「石灯の記憶」かつて海と庭園がひとつにつながり、満潮時には水面に浮かぶように佇んでいたであろう雪見灯籠。その凛とした石灯の姿を、蓄光石と照明を組み合わせた演出で再現する。●インスタレーション3 枯滝「石組の記憶」雨粒が光となり、山から川、大海へと巡る。石組と築山の立体美に、プロジェクションマッピングで映し出す光の水粒が溶け合う情景が楽しめる。●インスタレーション4 馬場跡 ABC×Kenichiro Nishihara光演出プロジェクト「艶-EN-」「㒯-YOU-」を手がけるアートブレーンカンパニーと、作曲家・西原健一郎氏によるコラボレーション。複数の照明が連動し、庭に“光の華”が咲くような色彩と音の演出を展開する。(協力:株式会社アートブレーンカンパニー)●夜会ダイニング〜Yakai Dining時間18時30分〜21時(ラストオーダー) ※売り切れ次第終了場所藤棚・馬場跡周辺内容歴史ある庭園の空気に包まれながら、夜会限定の特別なお料理を楽しめる。今年は藤棚のほとりと馬場跡の2ヶ所で実施。ここでしか味わえないひと皿とともに、特別な夜を堪能して欲しい。●「旧芝離宮夜会」併設企画夜会に併せて、旧芝離宮恩賜庭園の外を愉しむ様々な企画が実施される。夜会の開催期間中には、浜松町・竹芝・芝浦エリアの夜会応援店舗と連動し、街をあげて本イベントを盛り上げる。●イベント概要イベント名旧芝離宮夜会 by ワントゥーテン 〜ひかりめぐる庭〜開催時期2025年5月22日〜5月25日 18:30〜21:30(最終入場21:00)入場可能時間:〜鞍哨船吋奪18時30分〜、後半チケット19時45分〜※入替制ではございません。会場内コンテンツは1時間程度でお楽しみいただけます。開催場所旧芝離宮恩賜庭園 (東京都港区海岸1-4)入場料前売チケット:1,000円(オンライン販売/数量限定)当日券:1,200円(数量限定)・オンライン当日券:当日0時より販売開始・会場窓口販売:当日18:30より現金のみで販売開始※未就学児無料(小学生以上からチケットが必要)主催公益財団法人東京都公園協会総合演出株式会社ワントゥーテン共催一般社団法人竹芝エリアマネジメント、一般社団法人芝浦エリアマネジメント、一般社団法人浜松町芝大門エリアマネジメント、株式会社ワントゥーテン後援竹芝地区まちづくり協議会特別協賛株式会社アートブレーンカンパニー飲食協賛THE PLACE of TOKYO協賛鹿島建設株式会社、清水建設株式会社協力一般社団法人竹芝タウンデザイン、一般社団法人CiP協議会制作協力西尾レントオール株式会社