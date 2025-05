人は最低でも7時間は寝ないと健康を保てないと言われていますが、毎日7時間も寝ると自由時間がほとんどなくなるので、充実した生活と十分な 睡眠 時間のバランスをとることは至難の業です。忙しい現代人にとってはうらやましいことに、1日3〜6時間程度の 睡眠 でも問題ない人もいますが、そのような体質にはある 遺伝子 の変異が関係していることがわかりました。The SIK3-N783Y mutation is associated with the human natural short sleep trait | P NAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2500356122Don’t need much sleep? Mutation linked to thriving with little resthttps://www.nature.com/articles/d41586-025-01402-7Natural short sleepers have a genetic mutation, finds new studyhttps://medicalxpress.com/news/2025-05-natural-short-sleepers-genetic-mutation.htmlRare genetic mutation lets some people thrive on just 4 hours of shut-eye | Live Sciencehttps://www.livescience.com/health/sleep/rare-genetic-mutation-lets-some-people-thrive-on-just-4-hours-of-shut-eye長年 睡眠 の研究をしている カリフォルニア 大学サンフラン シスコ 校の神経 科学 者のイング・フイ・フー氏は2000年代に、「毎晩6時間しか眠れなくて困っている」という女性とその娘から 相談 を受けました。そこで、フー氏が親子のゲノムを解説したところ、人間の体内時計である概日リズムを調節する 遺伝子 に、稀な変異があることがわかりました。それ以来、フー氏を始めとする研究者たちは、「DEC2」「ADRB1」「NPSR1」「GRM1」の4つの 遺伝子 で「自然な短時間 睡眠 (NSS)」に関する変異を5つ特定しています。ほとんどの人は、1日に7〜9時間の 睡眠 をとらなければなりませんが、このような生まれつき 睡眠 時間が短い 遺伝子 変異を持っている「ショートスリーパー」の人々は、3〜6時間と半分程度の 睡眠 時間でも健康的に過ごすことが可能で、普通の人と同じくらい寝ようとするとかえって体調を崩してしまうことさえあるといわれています。 睡眠 の調節に関する 遺伝子 変異の役割をさらに深く理解するため、フー氏らのチームは新しい研究で、健康で活動的な生活を送っている70代の ボランティア を募集し、面談と手首に装着するセンサーを使用して、応募してきたショートスリーパーの女性の 睡眠 パターンを収集しました。その結果、手首式アクティブブラフィーの記録から、女性は平均して1日6.3時間しか眠っていないことが確かめられました。これは女性が自己申告した1日3時間の倍ですが、それでも普通の人に必要な 睡眠 量に比べると短時間です。研究チームは次に、女性の DNA サンプルを採取してゲノムを解析しました。その結果、代謝や 睡眠 の制御に関連する 酵素 「塩誘導性キナーゼ(SIK3)」の 遺伝子 にある変異「SIK3-N783Y」が見つかりました。興味深いことに、過去に日本の研究チームがマウスに異常な眠気を引き起こすSIK3 遺伝子 の別の変異を発見しています。さらに、研究チームが動物 モデル でこの 遺伝子 変異について調べたところ、「SIK3-N783Y」の変異を持つ 遺伝子 組み換えマウスは標準的な 睡眠 時間が約31分く、 睡眠 不足になると最大約54分短縮されることがわかりました。これにより、「SIK3-N783Y」が実際に短時間 睡眠 と関連していることが確認されました。マウスは基本的に1日12時間寝ることを考えると、1時間しか 睡眠 時間が減らなかったのは、人間のショートスリーパーの自然な短時間 睡眠 (NSS)に比べて変化が少ないと言えます。このことは、SIK3 遺伝子 の変異が 睡眠 必要量の減少の主な原因ではない可能性を示唆していると、専門家は考えています。新たに特定された 遺伝子 変異「SIK3-N783Y」は、研究者が 睡眠 時間の短縮と関連付けている複数の変異のひとつです。このようなNSSに関する 遺伝子 について解明することで、 睡眠 障害に対するより良い治療法の開発につながることが期待されています。研究チームは、米国 科学 アカデミー紀要(P NAS )で発表した今回の論文に、「これらの知見は、 睡眠 の遺伝学的基盤に関する理解を深め、 睡眠 効率を高めるための潜在的な治療戦略へのさらなる助けとなります」と記しました。