¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡Ö¥Ý¥Ý¥é¥Þ¡¼¥Þ¡×¤Ç¤Ê¤¼¤«¤¦¤É¤ó¤òÇä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿ ¢ª¤³¤ó¤Ê¤Î¥¢¥ê¤«¤è!?
¼óÅÔ·÷¤Î¤Û¤«ËÌ³¤Æ»¡¢´ØÀ¾¡¢¶å½£¤¢¤¿¤ê¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ý¥Ý¥é¥Þ¡¼¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¹¥¿¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¤ªÅ¹¡£¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤·¡¢¤·¤«¤â¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò»ÈÍÑ¡ª
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢ÌÍ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¥¦¥Þ¤¤¤«¤é¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤âËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤«¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤¦¤É¤ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä
¤À¤±¤É¥Ý¥Ý¥é¥Þ¡¼¥Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä
¤Ê¤ó¤«¥Ñ¥¹¥¿²°¤Ê¤Î¤Ë¤¦¤É¤ó¤òÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡Ä¡Ä¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Ä¤Í¤¦¤É¤ó¤ä¤¶¤ë¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤Î²¦Æ»¤¦¤É¤ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÅìµþ¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¤Î¤¦¤É¤ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²Á³Ê¤Ï¸®ÊÂ¤ß1,000±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¡£¥Ý¥Ý¥é¥Þ¡¼¥Þ¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤éÂ¿¤¯¤¬1,000±ß°Ê²¼¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ÀìÌç³°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤½¤ì¤è¤ê¹â¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤«¤¡¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£
¤Á¤ã¤ó¤È¥¦¥Þ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡© ÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ²¿Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î´Ö¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¤¦¤É¤ó¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»×¤¤¤Ä¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë¶É¿Íµ¤¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éÉáÄÌ¤¹¤°¤Ë½ªÇä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤À¤±¤É¡ÖÅìµþ¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡×¤Ï²¿Ç¯¤â¥Ý¥Ý¥é¥Þ¡¼¥Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸ÇÄê¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤±£¤ì¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª ¤è¡¼¤·¡¢ÃíÊ¸¤¹¤Ã¤¾¡ª¡ª
½½¾¡»º¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤È¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó
¤½¤·¤ÆºÇ½é¤ËÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ï¡Ö½½¾¡»º¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤È¥«¥Þ¥ó¥Ù¡¼¥ë¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡×¡ÊÀÇ¹þ1,130±ß¡Ë¡£ÉáÃÊ¥¹¡¼¥×¥Ñ¥¹¥¿¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ê¿©´ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¤Ê¤Î¤ÇÊÂÀ¹¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÌ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¡£1¶ÌÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂçÀ¹¤Ï¥×¥é¥¹150±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÂÀ¹¤Î»þÅÀ¤Ç1,000±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤ÇÉÝµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¶ñºà¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤È¹ï¤ß¥È¥Þ¥È¤¬¥á¥¤¥ó¡£¤½¤³¤Ë¹ï¤ß¥Í¥®¤¬¿¶¤ê¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¡¼¥×¤Ï¤«¤Ê¤êÇ»¸ü¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¤¦¤É¤ó¤È¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¤ÎÁêÀ¤Ï¡Ä¡Ä¤¦¤ï¤ï¤ï¤ï¤Ã¡ª
¤è¤Ã¤·¤ã¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¿©¤Ù¤ë¤¾¡ª ¥Ñ¥¹¥¿²°¤À¤±¤ÉÈ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¤Ò¤È¤¹¤¯¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤Ò¤È¤¹¤¹¤ê¡£¥º¥º¥º¥º¥º¥¥¡¼¡¼¥Ã¡ª
¤¦¤ª¤ª¡£¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤¬¤â¤¦¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¦¤É¤ó¡ª
ÆÃ¼ì¤Ê¤¦¤É¤ó¤ÎÌÍ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹¢±Û¤·¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ç¥³¥·¤Î¤¢¤ë¤¦¤É¤ó¡£ÎäÅà¤Î»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ë¶á¤¤¿©´¶¤Ç¤¹¡£
¤À¤±¤É¤³¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£Ç»¸ü¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¤È¤ÎÁêÀ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¥É¥í¥Ã¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¥¹¡¼¥×¤ÏÌ£¤â¤Þ¤¿Ç»¤¤¤á¤Ç¡¢¥È¥Þ¥È¤Î»ÝÌ£¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£¤·¤«¤â¼ã´³±ö¤â¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÌ£ÉÕ¤±¡£¤³¤ì¤¬¤¦¤É¤ó¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤É¤Ã¤×¤ê¤ÈÍí¤ß¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ç»¤¤¤á¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ÆÈ¾¤Ð¶¯À©Åª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤¦¤É¤ó¤È¥¹¡¼¥×¤Î°ìÂÎ´¶¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¥¹¡¼¥×¤ÏÏÂÉ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¡¢¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÄ¶¶ËÂÀ¤ÎÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤¾¡Ä¡Ä¡ª
¤¦¤É¤ó¤À¤«¤éÉ½¸½¤Ç¤¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡ª
¤¤Ã¤È¤³¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÇÌÍ¤òÀ¸¥Ñ¥¹¥¿¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¤¦¤É¤ó¤âËÜ³ÊÅª¤¹¤®¤ë¤¦¤É¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¦¤É¤óÃ±ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤ÐÉáÄÌ¤ÎÎäÅà»¾´ô¤¦¤É¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿´ñÀ×Åª¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡£¥¹¡¼¥×¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÁªÂò»è¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Ð¥Ã¥Á¥êÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Û¤«¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÌÍÎÁÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¥¹¥¿¤â¤¦¤É¤ó¤â±ü¤¬¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Ê¡£¥Ý¥Ý¥é¥Þ¡¼¥Þ¤ÎÅìµþ¥¯¥ê¡¼¥à¤¦¤É¤ó¡¢¤´¾ÞÌ£¤¢¤ì¡ª
(¼¹É®¼Ô: ¥Î¥¸¡¼¥Þ)