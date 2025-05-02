°æ¾å¾°Ìï¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿è¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¡¡Âà¾ì»þ¤ËÂ¤ò»ß¤á¡ÄÀ»ÃÏ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂç´¿À¼Íá¤Ó¤ë
°æ¾å¾°ÌïVS¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÇÅþÃå¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ËT¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇWBAÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈËÉ±ÒÀï¤òÍ½Äê¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤¿°æ¾å¤À¤¬¡¢Âà¾ì»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥óÁÛ¤¤¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶½¹Ô¤ÏPrime Video¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡£ÀïÀÓ¤Ï32ºÐ¤Î°æ¾å¤¬29¾¡¡Ê26KO¡Ë¡¢29ºÐ¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤¬26¾¡¡Ê14KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À°æ¾å¤Ï¸ø¼°¹Ô»ö¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£¿´¶¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ëÃæ¡¢ÊÆ½÷À¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡ÖÅâÍÈ¤²¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÌÀ¤«¤·¾Ð¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ç¤Ï¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹âÍÈ´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤³¤³¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¾µÃÎ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È¥ÉÇÉ¼ê¤Ê»î¹ç¤òÀÀ¤¦¤È¡¢´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¤ÏÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¸ýÉÕ¶á¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤¿°æ¾å¡£¤ª¤â¤à¤í¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¸µ¤Ø¡£¥°¥é¥Ö¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¿è¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹ç²ñ¾ì¶á¤¯¤Î¥«¥¸¥Î¥Û¥Æ¥ë¡ÖMGM GRAND¡×¤ÇÅþÃå¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥«¥¸¥Î¥Õ¥í¥¢¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï³«»ÏÁ°¤«¤é100¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤¬½¸·ë¡£°æ¾å¤ÏºÇ¸å¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î¥µ¥¤¥ó¹¶¤á¤Ë±þ¤¸¡¢·èÀï¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£³¤³°³«ºÅ¤Ï5ÅÙÌÜ¡£MGM GRAND¤ÎÂ¦ÌÌ¤ä¡¢ÂçÄÌ¤ê¤ËÊÂ¤ÖÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö²øÊª¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿°æ¾å¤ÎµðÂç¹¹ð¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¾åÎ¦¤ËÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë