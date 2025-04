4月1日 発表

タリーズコーヒージャパンは、4月2日に発売を予定していた「ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム」の発売を中止することを発表した。

本商品は、ワーナー ブラザース ジャパンの祝祭「バタービール・シーズン」企画の一環として、タリーズコーヒーの店舗にて販売が予定されていたもの。発売中止の理由については、一部の商品に汚れが付着するなどの不具合があることを確認したためとしている。

なお、同日より発売のドリンク商品「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」については予定通り販売される。

□「ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム(グッズ)」発売中止のお知らせ

写真左が発売中止となったバタービール ミニチャーム。右は予定通り販売される「ハリー・ポッター エスプレッソ バタービール シェイク」価格は740円

【 お詫び 】



このたび、4月2日(水)発売を予定しておりました

「ハリー・ポッター バタービール ミニチャーム」(グッズ)につきまして

一部の商品に汚れが付着するなどの

不具合があることが確認されたため

発売を中止させていただくこととなりました。



楽しみにお待ちいただいていたお客様には、… pic.twitter.com/Pc5pPxoccU - タリーズコーヒージャパン株式会社 (@Tullys_jp) April 1, 2025

All characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s25)