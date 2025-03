¡ÖÅá·õÍðÉñONLINE¡×¡ß¡Ö½½¾¡¤Î¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È¡×¥³¥é¥Ü¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó·èÄê¡ª 20¼ï¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÅÐ¾ì¡õ¥²¡¼¥àÆâÆÃÅµ¤â

乳酸菌飲料「十勝のむ ヨーグルト 」と、刀剣育成シミュレーションゲーム「 刀剣乱舞 ON LINE 」が コラボレーション を実施する。2025年4月7日(月)から、コラボ限定デザインのパッケージ商品が発売されるほか、ゲーム内で使えるアイテムがもらえる キャンペーン も同時に開始される予定である。今回のコラボでは、「十勝のむ ヨーグルト 」各フレーバーに登場する刀剣男士10振りをデザインした限定パッケージが登場する。「特(とく)」と「極(きわめ)」の姿をそれぞれ描いたデザインが用意されており、全20種類が展開される。キャラクターは、プレーンに三日月宗近と燭台切光忠、ブルーベリーに薬研藤四郎とへし切長谷部、いちごに加州清光と大倶利伽羅、糖質offににっかり青江と豊前江、ゴールデンパインには小狐丸と山姥切国広が描かれている。また、対象商品を購入した人を対象に、「十勝のむ ヨーグルト を極極(ごくごく)飲んで、ちょーすっ斬り キャンペーン 」が実施される。応募者全員に、ゲーム内で使用可能なアイテム『十勝のむ ヨーグルト 』が プレゼント される仕組みであり、このアイテムは刀剣男士1振りの気力を100まで回復できる。応募には、購入レシートを撮影し、 キャンペーン サイトの応募フォームから必要事項を記入する必要がある。シリアルコードはメールで届き、ゲーム内で入力することでアイテムが付与される。ただし、1アカウントにつき1回のみの利用となっている。発売される商品は、いずれも通常の「十勝のむ ヨーグルト 」シリーズと中身は同一であり、プレーン、ブルーベリー、いちご、ゴールデンパインの4種類は機能性表示食品として届け出されている。一方で、糖質offは機能性表示食品ではない。販売は全国( 沖縄県 を除く)のスーパーや ドラッグストア などで行われ、期間限定での展開となる。なお、本 キャンペーン の紹介は、「 刀剣乱舞 ON LINE 」が配信する2025年3月27日(木)20時開始の特別番組内でも取り上げられる予定である。■「十勝のむ ヨーグルト を極極飲んで、ちょーすっ斬り キャンペーン 」概要実施期間:2025年4月7日(月)00:00 〜 6月15日(日)23:59応募対象: キャンペーン 対象パッケージ商品を購入した人(全国販売・沖縄を除く)賞品:ゲーム「 刀剣乱舞 ON LINE 」内で使える 便利 道具『十勝のむ ヨーグルト 効果:刀剣男士1振りの気力を100まで回復特典は応募者全員が対象応募方法:1. 対象商品購入後、レシートを撮影2. 特設 キャンペーン サイトの応募フォームに必要事項を入力3. 登録メールアドレスに届くシリアルコードをゲーム内で入力注意事項:ゲーム内アイテムは1アカウントにつき1回のみ使用可能複数回応募・購入しても、アイテムは1つまで キャンペーン 特設サイト: https://www.tokachi-york.com/2025cp/ キャンペーン の詳細と応募ボタンは4/7 0:00に更新予定。■配信について配信日時:2025年3月27日(木)20:00〜配信内容:『審神者の日』(3月28日)を記念した特別配信「十勝のむ ヨーグルト を極極飲んで、ちょーすっ斬り キャンペーン 」についても紹介予定配信場所:ゲーム内「本丸TV」 刀剣乱舞 ON LINE 公式サイト: https://www.toukenranbu.jp/ 刀剣乱舞 公式YouTubeチャンネル: https://www.youtube.com/@%E5%88%80%E5%89%A3%E4%B9%B1%E8%88%9E%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB 刀剣乱舞 ON LINE 【運営】公式X: https://x.com/TOUKEN_STAFF