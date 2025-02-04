¥í¥·¥¢ÇÉ¸¯¤ÎËÌÄ«Á¯Ê¼¡¢ÀïÆ®¤ÎÁ°Àþ¤«¤éÅ±Âà¤«¡Ä´Ú¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø
´Ú¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÄ«Á¯¤ÎÊ¼»Î¤¬ÀïÆ®¤ÎÁ°Àþ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÅ±Âà¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡Ö¹ñ²È¾ðÊó±¡¡×¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÄ«Á¯·³¤ÎÊ¼»Î¤¬¡¢Àè·îÃæ½Ü¤«¤éÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ°¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»à½ý¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯·³¤ÎÊ¼»Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1Ëü1000¿ÍÍ¾¤ê¤¬¥í¥·¥¢À¾Éô¤Î·ãÀïÃÏ¥¯¥ë¥¹¥¯¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á3Ê¬¤Î1¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç»à½ý¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬2¤«·î°ÊÆâ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉôÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£