Ž¢¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éŽ£µ¢¾Ê¤¬Í«Ýµ¤Ç¤·¤«¤¿¤Ê¤¤"¹â³ØÎòÆñÌ±"¤Ë¤Ê¤Ã¤¿30ÂåÃËÀ¤¬Ï³¤é¤·¤¿ËÜ²»
¢£¿ÆÀÌ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡È¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¹â³ØÎò¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËºÇ¯²ñ¤äÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÊ¿¾ï¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹±Îã¤Î¹Ô»ö¤òÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÃÏÊý¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í«Ýµ(¤æ¤¦¤¦¤Ä)¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ö¹â³ØÎòÆñÌ±¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â³ØÎò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Äê¿¦¤Ë½¢¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤¤¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¢¾Ê¤Ï¡¢Í¥½¨¤À¤Ã¤¿²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¸½ºß¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë²á¹ó¤ÊÎ¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¡¢Ì¾Á°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾Ì¾¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú»öÎã¡¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·Ç¯¼ý100Ëü±ß¤Ë¡Û
À¾ÅÄÊÙ¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡¢»Í¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Ê³Ø¹»¤«¤éÅìµþÅÔÆâ¤ÎÍÌ¾»äÎ©Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¾åµþ¤·¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤ÏÅìÂç¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤â¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¹â³ØÎò¤Ç¤·¤¿¡×
ÊÙ¤Ï¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËèÇ¯¡¢µ¢¾Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ³Ø¹â¹»¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ë¤ÏÉ¬¤º½ÐÀÊ¤·¡¢¿·Ç¯¤Ë½¸¤Þ¤ë¿ÆÀÌ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉ¡¹â¡¹¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡¢
¡ÖÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤È¤ÏÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÙ¤Ï¡¢Ê¸·Ï¤ÎÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¬30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÄê¿¦¤Ë½¢¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤Ï100ËüÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¡£½Î¹Ö»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯¡¹¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢½½Ê¬¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤º¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹â³ØÎòÆñÌ±¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Î¤ä²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¿¦¤â¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÔ¶ø¤Î¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê»´¤á¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÃÏ¸µ¤ÎÏ¢Ãæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¡¢·ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤«¤é»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¢¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Ä¡×
¿ÆÀÌ¤Ï´û¤Ë³§¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢Åìµþ¤Î³¹¤ÎÍÍ»Ò¤äÂç³ØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ë¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó¡¢ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
ÃÏ¸µ¤Î»äÂç¤òÂ´¶È¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌò½ê¤ä´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤¿Èà¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÊÙ¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Î±³Ø¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤³¤ÇÆ»¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤³¤³¤Þ¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢µÕÅ¾¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¢£¡Ö»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¤±¤ÆÅ¾¿¦¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
µ¢¾ÊÀè¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤¹¤Î¤«¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Í§¿Í¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Â²È¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤ò±£¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤Ç¤¹¤Í¡×
ºá¤òÈÈ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«¥Þ¥¹¥¯¤ò³°¤»¤ëÆü¤¬Íè¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡Ú»öÎã¢¡¡Êì¿Æ¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤Ï¹ñºÝÊÛ¸î»Î¡×¤È¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¡Û
ËÌÌîÍ§Ìé¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤Ä®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶µ°éÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Í§Ìé¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¡¢Åìµþ¤ÎÍÌ¾¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢Â´¶È¸å¤ÏÂç¼ê¾¦¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÝµÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ôÇ¯¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î»ö¤ÏÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¸³¤·¤ÆË¡Áâ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦¤¹¤ë¤«¤é¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç½¸ÃæÎÏ¤¬Ìá¤é¤º¡¢»î¸³ÊÙ¶¯¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÄÌ±¡¤¹¤ëÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ñ¼Ò¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼Ò²ñÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
µëÎÁ¤Ï¡¢¾¦¼Ò¤ÎÈ¾Ê¬¤À¤¬»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¼«Î©¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤è¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬¼õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¤·¤«¤·¡¢¼Â²È¤ÎÎ¾¿Æ¤ÏÍîÃÀ¤¹¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£Í§Ìé¤Ï»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡ÖÇ¯Ëö¡¢µ¢¾Ê¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ð¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÄ¹ÃË¤Ê¤ó¤À¤«¤éÇ¯Ëö¤¯¤é¤¤ÌÌÅÝ¸«¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¡Ä¡×
ºòÇ¯¡¢·ù¡¹¤Ê¤¬¤éµ×¡¹¤Ë¼Â²È¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¶á½ê¤Ë½»¤àÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢
¡ÖÍ§¤¯¤ó¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡ª¡¡º£ÅÙ¡¢°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃÊ¹¤«¤»¤Æ¡×
¤È¡¢¿È¤Ë³Ð¤¨¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Í§Ìé¤Ï¤Þ¤µ¤«¤È»×¤¤¡¢Êì¿Æ¤ËÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢
¡ÖÍ§¤¯¤óºÇ¶á¸«¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×
¤È¶Ã¤¯¤Ù¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡Ö¤¢¤ì¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î¥À¥ó¥Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÍ§¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¹â¹»¤Ç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×
Êì¿Æ¤Ï¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ç¡¢»þ¡¹¡¢±³¤ò¤Ä¤¯¤Î¤À¡£»Ð¤ÎÉ×¤ÏÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¹âµë¼è¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¶á½ê¤Ë¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç¤ÎÍ§Ìé¤ÏÀ®ÀÓÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÏÅìÂç¤ò½Ð¤Æ»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÊÛ¸î»Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢»ÊË¡»î¸³¤ÎÏÃ¤ò½Ð¤·¤¿»þ¡¢
¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬¼õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Í§¤¯¤ó¤¬¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤ï¤è¤Í¡£¹â¹»¤Ç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×
¤È¡¢ÀÎ¤ÎÂ©»Ò¤¬·òºß¤À¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£¼Â²È¤ËÌá¤ë¤¿¤Ó¤Ë±³¤ò¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤
¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤¤¤Ä¤«¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Í§Ìé¤Ï¡Ö¤â¤¦¡¢¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¤ËÌá¤ë¤È¤¡¢
¡ÖÈà½÷¤ËÎÁÍý¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡¢¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×
¤È¡¢Âô»³¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÍ§Ìé¤Ë»ý¤¿¤»¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êËÜÅö¤Î»ö¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í§Ìé¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÍýÁÛ¤ÎÂ©»Ò¤ò±é¤¸¤ëÊÊ¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖËÜÍè¡¢¼Â²È¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¶õ´Ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â±³¤ä¸À¤¤Ìõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£º£Ç¯¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¸íËâ²½¤½¤¦¤«¡¢²¿¤ò¸À¤¤¤Õ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ç¯Ëö¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÍ«Ýµ¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¤¬½¸¤¦»þ´ü¡¢²ÈÂ²¤Î»ö¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤âÂ¿¤¤¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤Ç¡¢¾Ã¤·¤¿¤¤²áµî¤ÈÂÐÖµ(¤¿¤¤¤¸)¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¤Íè¤¬Âó¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²áµî¤È·èÊÌ¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
°¤Éô ¶³»Ò¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤¤ç¤¦¤³¡Ë
NPOË¡¿ÍWorld Open HeartÍý»öÄ¹
ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÁ°´ü½¤Î»¡ÊË¡³Ø½¤»Î¡Ë¡£2008Ç¯Âç³Ø±¡ºßÀÒÃæ¤Ë¡¢¼Ò²ñÅªº¹ÊÌ¤È¼«»¦¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ç¤°ÕÃÄÂÎWorld Open Heart¤òÀßÎ©¡£µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÈÈºá²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤äÆ±¹Ô»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÄ¾ÀÜÅª»Ù±ç¤È·¼È¯³èÆ°¤ò³«»Ï¡¢Á´¹ñ¤Î²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂ©»Ò¤¬¿Í¤ò»¦¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø²Ã³²¼Ô²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ù¡Ê´äÇÈ½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø²ÈÂ²¤¬Ã¯¤«¤ò»¦¤·¤Æ¤â¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¡Ø¹â³ØÎòÆñÌ±¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊNPOË¡¿ÍWorld Open HeartÍý»öÄ¹ °¤Éô ¶³»Ò¡Ë