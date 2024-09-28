¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡¥¡¼¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤¬Ì¥ÎÏÅª¡ª
¥¹¥º¥¤Î¤ª²È·Ý¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿··¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¡×
¥¹¥º¥¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤ë3ÂåÌÜ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤ËSUV¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¿··¿¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2ÂåÌÜ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤Ë½éÀßÄê¡£2018Ç¯12·îÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¤¬½é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÈ¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤ä¤ä¡¢ÊÄºÉ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¥¯¥é¥¹¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¤³¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤â¥¿¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¹¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏN-BOX JOY¡¢»°É©¤Ï¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤òÅêÆþ¤·¤ÆÄÉ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¡¼¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡»¡© ¤½¤Æ¤È¤â✕¡©
¿··¿¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤ËÆâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÀèÂå¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¤Î¥¡¼¥×¥³¥ó¥»¥×¥È¡£Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È»×¤¤ÀÚ¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢µ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡Ö10¥Þ¥¤¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ ¥®¥¢¡×¤é¤·¤¤ºÝÎ©¤Ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö´¶¤ò¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥®¥¢¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¶ñ´¶¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥°¥ê¥ë¡¢¥ê¥ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥ó¥À¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥µ¥¤¥É¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤Ê¤É¡£Â¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ð½à¼Ö¤Î¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤È¤Ï¥¬¥é¥Ã¤È°Û¤Ê¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÀèÂå¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
µ¡Ç½À¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤ÈÆ±¤¸¡£¤À¤¬¡¢¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç»÷¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ï»³¤ÎÎÇÀþ¤ä»õ¼Ö¡¢¥¿¥¤¥ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥¨¥ó¥Ü¥¹¤Î±ð´¶¤È±úÆÌ´¶¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ ¥®¥¢¡×¤é¤·¤¤Í·¤Ó¥´¥³¥í¤Èµ¡Ç½À¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥Ã¥°¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥ì¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ë¥«¡¼¥¥°¥ê¡¼¥ó¤òºÎÍÑ¡£¾æÉ×¤Ê¥Ä¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢´Ý¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÂ¿³Ñ·Á¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥í¥Æ¥¯¥È´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢¸ÄÀ¤Î¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»³¤òÅÐ¤ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ ¥®¥¢¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥¿¥°¤ò±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Î¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤äÁõÈ÷ÌÌ¤â´ð½à¼Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ ¥®¥¢ÀìÍÑÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢Ç¨¤ì¤¿¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æ¤â±ø¤ì¤Ë¤¯¤¤Ùû¿å²Ã¹©¥·¡¼¥È¡¢º½¤äÅ¥±ø¤ì¤Ë¤â¶¯¤¤ËÉ±ø¥¿¥¤¥×¥é¥²¥Ã¥¸¥Õ¥í¥¢¤ä¡¢²÷Å¬¤Ê¸åÀÊ¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¥Õ¥é¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥é¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤ä³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤Ä¤í¤®´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥ª¥Ã¥È¥Þ¥ó¥â¡¼¥É¡¢Áö¹ÔÃæ¤Î»ÑÀª°ÂÄê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥ì¥Ã¥°¥µ¥Ý¡¼¥È¥â¡¼¥É¡¢²ÙÊª¤ÎÍî²¼¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë²ÙÊª¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥â¡¼¥É¤Î3¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤òÁªÂò²ÄÇ½¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Åß¤Î´¨¤¤Æü¤Ë¤â²÷Å¬¤Ê±¿Å¾¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¡£
°Ï©¤ËºÇ¤â¶¯¤¤¤Î¤Ï¡© ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹âÈæ³Ó
¤µ¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°Ï©ÁöÇËÀ¤ËÂç¤¤¯·¸¤ï¤ëºÇÄãÃÏ¾å¹â¤À¡£°Ï©ÁöÇËÀ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¤Ê¤É¤â´Ø·¸¤¹¤ë¤¬¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¡£
¿··¿¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢´Þ¤á¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£4WD¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢N-BOX JOY¤ÎºÇÄãÃÏ¾å¹â¤¬ºÇ¤âÄã¤¯¡¢¥¿¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¹¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤¬¹â¤¤Êý¤¬°Ï©¤Ç¤ÏÍ¥°Ì¤À¡£µÕ¤Ë¡¢½Å¿´¹â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÞÁõÏ©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿ôÃÍ¤â¼ºÇÔ¡¦¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿··¿¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢Áª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¦¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¡ÊFF/4WD¡Ë¡¡150/150mm
¡¦N-BOX JOY¡ÊFF/4WD¡Ë¡¡145/145mm
¡¦¥¿¥ó¥È ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¹¡ÊFF/4WD¡Ë¡¡150/165mm
¡¦¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡ÊFF/4WD¡Ë¡¡155/160mm
¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢¿·¼Ö²Á³Ê
¡¦¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢HYBRID XZ ¡¡FF¡¡1,952,500±ß/4WD¡¡2,072,400±ß
¡¦¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢HYBRID XZ¥¿¡¼¥Ü¡¡FF¡¡2,037,200±ß/4WD¡¡2,157,100±ß
¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢/¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥«¥¹¥¿¥à¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É
2019¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥®¥¢¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É
»°É© ¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë vs ¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥¿¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¹Å°ÄìÈæ³ÓÉ¾²Á
¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥¿¥ó¥È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥í¥¹ VS ¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢ Å°ÄìÈæ³Ó
¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢vsÃæ¸Å¼Ö¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼ Æ±²Á³ÊÂÓÈæ³Ó
¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢Ç³Èñ¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¥¹¥Ú¥Ã¥¯
ÂåÉ½¥°¥ì¡¼¥É¡¡¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥«¥¹¥¿¥à¥®¥¢¡¡¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥®¥¢HYBRID XZ ¡ÊFF¡Ë
Á´Ä¹¡ßÁ´Éý¡ßÁ´¹â mm ¡¡3,395¡ß1,475¡ß1,800
¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹ mm ¡¡2,460
¥È¥ì¥Ã¥É(Á°/¸å) mm ¡¡1,295/1,300
ºÇÄãÃÏ¾å¹â mm ¡¡150
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ kg ¡¡900
¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼° ¡¡R06D·¿
¥¨¥ó¥¸¥ó¥¿¥¤¥× ¡¡Ä¾Îó3µ¤ÅûDOHC
ÁíÇÓµ¤ÎÌ Õ¡¡657
¥¨¥ó¥¸¥óºÇ¹â½ÐÎÏ kW(ps)/rpm ¡¡36¡Ê49¡Ë/6,500
¥¨¥ó¥¸¥óºÇÂç¥È¥ë¥¯ NŽ¥m(kgm)/rpm ¡¡58¡Ê5.9¡Ë/5,000
¥â¡¼¥¿¡¼·¿¼° ¡¡WA04C
¥â¡¼¥¿¡¼ºÇ¹â½ÐÎÏ kW¡Êps¡Ë/rpm ¡¡1.9¡Ê2.6¡Ë/1,500
ºÇÂç¥È¥ë¥¯ NŽ¥m¡Êkgm¡Ë/rpm ¡¡40¡Ê4.1¡Ë/100
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼ïÎà¡¡¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó
Ç³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡¡Ò/L¡Ë¡¡23.9
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ¡¡CVT
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¡Á°¡§¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¡¸å¡§¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¡¼¥à
¥¿¥¤¥ä¡¡Á°¸å ¡¡155/65R14
ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â m¡¡ 4.4