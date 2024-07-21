AQUOS wish3 SH-53D

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　「BCNランキング」2024年7月8日から14日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）

2位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

3位　iPhone SE 64GB(au)(3rd)（アップル）

4位　Xperia 10 VI SOG14（ソニー）

5位　AQUOS wish3(Y!mobile)

A302SH（シャープ）

6位　Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）

7位　AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）

8位　らくらくスマートフォン F-52B（FCNT）

9位　Xperia 10 V SO-52D（ソニー）

10位 iPhone SE 64GB(NTT docomo)(3rd)（アップル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。