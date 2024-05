【「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村】実施期間:6月29日~9月23日開催地: 志摩スペイン村 三重県志摩市磯部町板崎

三重県の志摩スペイン村は、「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」とコラボした「ポケモン課外授業 in 志摩スペイン村」を6月29日から9月23日の期間開催する。

イベントは「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の舞台「パルデア地方」と志摩スペイン村園内の雰囲気が似ていることからイベントを希望する声を多数受けて実現したもの。園内「マヨール広場」で「テーブルシティ」のバトルコートをイメージした装飾を行う他、園内各所で「ピカチュウ」、「ニャオハ」など70種以上のポケモンが現われるという。

「コレクレー探しブック」を用いて「コレクレー」を探し、キーワードを集めてオリジナルポーチがもらえるラリーイベントも「コレクレー探し」も実施。冊子はファッションギャラリー「マエストロ」で販売し、1冊1,500円。

レストラン「エル パティオ」などでパエジャやチュロスなども販売する。「エル パティオ」では「コライドンの“アクセルブレイク”セット」、「ミライドンの“イナズマドライブ”セット」を2,900円で販売し、チュロスの店「チュレリア」では「パモとピカチュウのパチパチチュロサンダー」(1,300円)、「ミニーブのオリーブチュロサンデー」(1,300円)、カフェ「ミ カサ」では「ニャオハの“このは”抹茶ミルク」、「ホゲータの“ひのこ”いちごラッシー」、「クワッスの“みずでっぽう”ラムネソーダ」(各1,000円)、「ポケモンだいすきピクニックサンドイッチ」(800円)を販売する。オリジナルメニューの注文者には全8種からランダムで1枚のステッカーを進呈する。

(C)2022 Pokémon. (C)1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

(C) 2024 SHIMA SPAIN VILLAGE CO.,LTD. All rights reserved.