【Lofi Girl:「フォートナイト」クリエイティブモード】5月14日 公開

YouTubeチャンネル「Lofi Girl」は、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用バトルロイヤル「フォートナイト」のクリエイティブモードで作成した島を5月14日に公開した。

「フォートナイト」のクリエイティブモードでは自分のクリエイティブ島で自由にコンテンツを作成でき、ルールを設定して遊ぶことができる。

「Lofi Girl」の象徴的な女の子が勉強をしている部屋が表現され、その中で冒険を繰り広げるものとなっている。

📢 Lofi Girl is now on Fortnite!



🙌 This map is just the beginning, with more exciting experiences awaiting in Fortnite's creative mode!



CODE: 6437-7858-4061



LINK: https://t.co/KrjlzuFDma#lofinite pic.twitter.com/mqtmFpcA6z