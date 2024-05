パーク史上初、チーム協力戦・団体プログラム誕生！『ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜』

『ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜』ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、パーク史上初のチーム協力戦・新団体プログラム「ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜」の予約受付を、2024年5月8日(水)より開始する。企業や団体ゲストの皆さまのチームビルディングに役立つ新商品になる。■企業・団体向けプログラムについてユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、2001年のパーク開業以来、企業や団体などグループで来場のゲストに、専用施設でのエンターテイメント・パーティ、パークまるごと貸切りといったスペシャル・イベント・プログラムを提供し、高い評価を得てきた。“企業や団体へのロイヤリティを創造し、参加者同士のエモーショナル・コネクション(人と人との感情面での結びつき)を生み出す”イベントコンセプトのもと、団体ゲストのニーズにお応えするべく、企業パーティ商品のラインアップを強化してきたことが奏功し、コロナ禍にリモートワークが増え希薄になりつつある社員同士の交友を深める貴重な機会としても、多くの企業に利用いただいた。

そして今回、企業・団体ゲストのさらなるニーズにお応えすべく、新たに"チームビルディング"をイベントコンセプトに加えた新商品「ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜」を販売開始する。体験イメージ■「ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜」について「ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜」は、世代を問わず親しまれる映画「ジュラシック・パーク」の世界観そのままに、ここでしか体験できないパークのオリジナル・ストーリーで、ワクワクドキドキの謎解きプログラムをお届けする。本プログラムは、4名程度のチームに分かれパーク全体を周遊しながら、スマートフォンから次々に出題される謎解き要素に加え、チームのみならずチーム間で競争や協力する要素もあるオリジナル謎解きプログラム。年齢や役職に関わらず、誰でも楽しめ、特別感や達成感、一体感を味わえる。体験イメージまた、同時に体験可能な人数も40〜2,000名と幅広く、さまざまなグループ構成でご利用いただくことが可能だ。パーク全体で全身を使いながらミッションに没入し、ここでしか味わえない"チームビルディング"を通じて、より絆を深め、参加した企業・団体の皆様が"超元気"に明日へ向かう活力となる機会を提供していく。<商品概要>商品名 : JURASSIC PARK -THE SECRET MISSION-(ジュラシック・パーク 〜ザ・シークレット・ミッション〜)販売開始日: 2024年5月28日(火)<予約受付開始:2024年5月8日(水)>利用時間 : パーク営業時間中の2時間参加人数 : 40〜2,000名商品価格 : 12,000円(1人あたり)※1人あたりの価格には、スタジオ・パス、参加者ID、消費税が含まれる詳細ページ: https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/group/secret-mission/スマートフォン画面イメージ<プログラム概要>スマートフォンでミッションに挑戦し、全ての恐竜の解放を阻止して、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの危機を救え!パーク内に隠されたヒントで解く謎解きやチーム協力戦など、頭脳とチームワークを試されるさまざまなミッションが参加者の行く手を阻む。仲間同士の協力が全ミッション達成の鍵となる。フォトミッションイメージ■多彩なプログラムで団体ゲストからも大好評!参加者満足度98%※のお食事付きユニバーサル・パーティ●「ユニバーサル・パーティ 〜ザ・サウンド〜」(会場:多目的ホール「ステージ 33」)●「ユニバーサル・パーティ 〜ザ・ショータイム〜」(会場:ダイニング・シアター「ピーコック・シアター」)●「ユニバーサル・パーティ 〜ザ・ダイニング〜」(会場:ダイニング・シアター「ピーコック・シアター」)●「パーク・バイアウト」(パーク全体の貸切り)●「ゾーン・バイアウト」(パーク内一部エリアの貸切り)※2023年「ユニバーサル・パーティ」参加者満足度アンケートより◎詳細・各プログラム内容については、下記サイトを確認のことhttps://www.usj.co.jp/web/ja/jp/group◎お問合せ先 団体セールス担当TEL : 06-6465-3700■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについてユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有している。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげている。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供している。ここにしかない"超感動・超興奮"の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り"超元気"になれる特別な場所『超元気特区』として、お客様をお迎えしている。2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える"ハチャメチャ"が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない"アソビ体験"を楽しめるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げている。HARRY POTTER and all related characters and elements © &Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.© NintendoTM & © Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & © Universal Studios. All rights reserved.