[4.7 J2第9節](鳴門大塚)

※14:00開始

主審:福島孝一郎

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス

DF 3 石尾崚雅

DF 5 森昂大

DF 18 エウシーニョ

DF 42 橋本健人

MF 7 チアゴ・アウベス

MF 10 杉本太郎

MF 11 杉森考起

MF 13 西野太陽

MF 20 児玉駿斗

FW 16 渡大生

控え

GK 21 田中颯

DF 4 カイケ

DF 26 青木駿人

MF 14 玄理吾

MF 17 高田颯也

FW 8 柿谷曜一朗

FW 15 棚橋尭士

監督

増田功作

[ジェフユナイテッド千葉]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 2 高橋壱晟

DF 13 鈴木大輔

DF 52 久保庭良太

DF 67 日高大

MF 5 小林祐介

MF 7 田中和樹

MF 14 椿直起

MF 16 横山暁之

MF 44 品田愛斗

FW 10 小森飛絢

控え

GK 23 鈴木椋大

DF 19 岡庭愁人

DF 22 佐々木翔悟

DF 40 メンデス

MF 4 田口泰士

FW 9 呉屋大翔

FW 77 ドゥドゥ

監督

小林慶行