徳島vs千葉 スタメン発表
[4.7 J2第9節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 18 エウシーニョ
DF 42 橋本健人
MF 7 チアゴ・アウベス
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
MF 13 西野太陽
MF 20 児玉駿斗
FW 16 渡大生
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 26 青木駿人
MF 14 玄理吾
MF 17 高田颯也
FW 8 柿谷曜一朗
FW 15 棚橋尭士
監督
増田功作
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 16 横山暁之
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 19 岡庭愁人
DF 22 佐々木翔悟
DF 40 メンデス
MF 4 田口泰士
FW 9 呉屋大翔
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 ホセ・アウレリオ・スアレス
DF 3 石尾崚雅
DF 5 森昂大
DF 18 エウシーニョ
DF 42 橋本健人
MF 7 チアゴ・アウベス
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
MF 13 西野太陽
MF 20 児玉駿斗
FW 16 渡大生
控え
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 26 青木駿人
MF 14 玄理吾
FW 8 柿谷曜一朗
FW 15 棚橋尭士
監督
増田功作
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 52 久保庭良太
DF 67 日高大
MF 5 小林祐介
MF 7 田中和樹
MF 14 椿直起
MF 16 横山暁之
MF 44 品田愛斗
FW 10 小森飛絢
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 19 岡庭愁人
DF 22 佐々木翔悟
DF 40 メンデス
MF 4 田口泰士
FW 9 呉屋大翔
FW 77 ドゥドゥ
監督
小林慶行