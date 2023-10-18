¤³¤Þ¤á¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¡Ö¼ÖÆâ¤Ï¥À¥á!!¡×¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤â¥¹¥×¥ì¡¼¤â ¥¤¥ó¥Õ¥ëÎ®¹Ô¤ËÈ÷¤¨¤ë´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤È¤Ï
¥¤¥ó¥Õ¥ëÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤ÏÆâÁõ¤ò½ý¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤Î¾ÃÆÇ¤ËÅ¬¤·¤¿°Õ³°¤ÊÊª¤È¤Ï¡©
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÍÍ¼À´µÈ¯À¸Êó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5¡Ê2023¡ËÇ¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ë³ØµéÊÄº¿·ï¿ô¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤À¤±¤Ç¤â2023Ç¯10·î13Æü¤ÎÃÊ³¬¤ÇÎß·×994·ï¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçÁ°¤Î2019Ç¯¤ÎÆ±»þ´ü¤Î¿ô»ú¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯Æ±¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï10·î11Æü¤ÎÈ¯É½¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¸©¤ÇÎ®¹Ô·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤È¤ÎÆ±»þÎ®¹Ô¤â·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷ËÉ»ß¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹ÔËÜ³Ê²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¾ÃÆÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤à²ÈÄíÍÑ¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼¤ä½ü¶Ý¥·¡¼¥È¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç»È¤¦ºÝ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤ó¤ÀÀ½ÉÊ¤Ç¥É¥¢¤ÎÆâÄ¥¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ò¿¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢½ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÖÆâ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤ÎÆâÁõ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆâÄ¥¤ä¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¤ÏPP¼ù»é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤´ÖÅª¤Ë¤ÏÃ±¤Ë¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÁÇºà¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ÎÅÉÎÁ¤Ê¤É¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÏ¤±¡¢Çí¤¬¤ì¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Î¤¢¤ëÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä¼¡°¡±öÁÇ»À¤ò´Þ¤à¥¦¥§¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ä¥¹¥×¥ì¡¼Îà¤Ç¤Î¾ÃÆÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä¶âÂ°¡¢¥´¥àÉôÊ¬¤Ø¤ÎÊÑ¿§¤äÎô²½¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ª´«¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯°Ê³°¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Å¹¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎà¤Ç¤Î¼ÖÆâ¤Î¾ÃÆÇ¤Ï¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤¤¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¾ÃÆÇ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï³¦ÌÌ³èÀºÞÆþ¤ê¤Î¿©´ïÍÑÀöºÞ¤ò¿å¤ÇÇö¤á¤¿¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¡ÖËì¡×¤ò²õ¤¹¤³¤È¤ÇÌµÆÇ²½¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÆâÁõ¤òÄË¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢½ü¶Ý¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ºî¤êÊý¤Ï¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ë¿©´ïÍÑÀöºÞ¤ò¾®¤µ¤¸1ÇÕ¤Û¤É¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ç¤Ï¼ÖÆâÍÑ¤Î½ü¶Ý¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£