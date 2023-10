海外で人気の掲示板サイト「Reddit」には様々なサブレディット(カテゴリー)があるが、その中で最も人気なのが「AmItheAsshole(私って最低なのか)」だ。このサブレディットで、ある女性が「私って最低?」と意見を求めた投稿が注目を集めている。女性は障害のある友人と一緒に旅行することを断ってしまったという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

Redditで「Subject_Shoulder_538」というアカウント名の女性(30代)が現地時間8月31日にある投稿をしたところ、530件以上ものコメントが寄せられ、多くの関心を集めた。「障害のある友人との旅行を拒否した私って最低?」と題された投稿には、女性が「線維筋痛症」を患う友人のアシュリーさん(Ashley、30代)からの旅行の誘いを断ったことが綴られていた。

「線維筋痛症」とは身体の広範囲に疼痛が生じる原因不明の慢性疾患で、日常生活における行動が狭められてしまうという。女性はそんな障害を持つアシュリーさんと13歳の頃からの知り合いで、高校卒業後の疎遠になった後も連絡を取り合っていた。

そんな中で2人は、アシュリーさんの提案で1年前から旅行の計画を立てていた。しかしこの旅行が、女性に大きな苦痛をもたらした。女性の投稿によると、アシュリーさんは旅行の荷物がかなり多く、たった3泊にもかかわらず7着の洋服や様々な種類のヘアドライヤーなど必要以上のものを持っており、常に「荷物が重い」と文句を言っていたという。

また、2人はアシュリーさんの強い要望もあって街を長時間散策することにしたが、最終的にアシュリーさんは疲れてしまい「歩けないからタクシーでホテルに帰りたい」と言い出して、余分な出費がかさんでしまった。そして旅行最終日、女性は「アシュリーさんとの旅行は二度とない」と決意するような出来事に直面した。

2人は旅行を終えて、それぞれの家に帰るため駅へ向かったが、駅に着いた途端、アシュリーさんは「これ以上歩けないため、ホームへ行くのに車椅子が必要だ」と言い出した。2人は駅の窓口へ向かい、駅員に「車椅子を貸して欲しい」とお願いした。しかしアシュリーさんが車椅子の予約を入れていなかったこともあり、全ての車椅子が貸し出されて利用することができなかったのだ。

駅員からは「1時間後なら車椅子を貸し出しできる」と言われたが、アシュリーさんは駅員に「それじゃ、電車に乗り遅れちゃうじゃない」と怒鳴りつけ、床に座り込んでしまった。女性はそんなアシュリーさんをなだめようとするものの彼女の怒りはおさまらず、とても恥ずかしい思いをしたという。

やがて駅長が車椅子を持ってきてくれたが、女性はそれまでアシュリーさんにずっと付き添っていたそうだ。その後、アシュリーさんは無事に電車に乗って帰っていったが、旅行から帰ってきて2日後、女性はアシュリーさんから「また1年後に一緒に旅行しよう」と誘われた。

しかし女性は「今回の(旅行の)経験からすると一緒に行かない方がいいと思う」とアシュリーさんに告げ、旅行の誘いを断った。するとアシュリーさんから「あなたって障害者差別主義ね!」と言われたそうだ。女性は投稿の最後に「支離滅裂な彼女に、どうやって耐えたらいいのか私は悪戦苦闘しています」と綴っている。

投稿のタイトルからすると一見、「障害のある友人との旅行を拒んだ冷たい女性」と思われそうなものだが、この投稿には彼女を擁護する声が相次いで寄せられた。

「彼女の行動は障害とは何の関係もない。障害があるというのは理由にならないよ。それは言い訳にすぎない。」

「障害があるからと言って自分の思い通りにさせるために癇癪を起こしたり、人を責めたりしてはダメだよ。」

「あなたは障害者差別主義なんかじゃない。単に旅行の準備をちゃんとしないで必要な予約もせずに騒ぎを起こした人との旅行を断っただけだ。」

また、自身も障害者だという人からは「私は自分の能力に合わせて計画し、それが妥当かどうか常に気にするようにしています。この女性は自分の障害に誰もが対応してくれることを期待しているように見える」といった意見が届いていた。一般的に高齢者や体の不自由な人に対して親切にすることは必然と考える人が多いが、今回のアシュリーさんの行動は「障害の問題ではなく本人の自覚の問題」と感じた人が大勢いたようだ。

画像は『Subject_Shoulder_538 2023年8月31日付Reddit「AITA for refusing to vacation with my disabled friend anymore?」』『New York Post 2023年6月19日付「I was kicked out of a gym for ‘staring’ at a woman ― even though I’m blind」(Instagram)』『Becky Whitworth 2018年8月20日付Twitter「This is my reserved w/chair space.」』『WolfJenko 2022年6月20日付TikTok「Amazing what taking one sock off can achieve」』『Metro 2019年3月18日付「Disabled man turned away from nightclub on his birthday ‘for wearing wrong clothes’」(Picture: NNP)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)