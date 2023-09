アメリカ在住の9歳少女が現地時間8月21日、旅行中に失くしてしまった大切な人形と再会した。7月にインドネシアのバリ島から東京を経由して帰国する予定だった少女とその家族は、東京国際空港(羽田空港)に向かう機内に人形を置き忘れてしまったという。あらゆる場所を捜しても人形は見つからなかったため、少女の両親がFacebookで情報を求めたところ、ある1人のパイロットが協力を申し出てくれたそうだ。米ニュースメディア『Good Morning America』『WFAA』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

米テキサス州プレイノで暮らすヴァレンティナ・ドミンゲスちゃん(Valentina Dominguez、9)は7月、家族と一緒にインドネシアのバリ島を訪れた。

そして7月20日、帰国の途についた一家は経由地である東京国際空港(羽田空港)に降り立った際、ヴァレンティナちゃんが大切しているアメリカンガール人形“ベアトリス(Beatrice)”が見当たらないことに気付いた。

ヴァレンティナちゃんは、その時の心境をこのように明かしている。

「茶色の髪と私と同じ色の肌を持つベアトリスは親友で、幸せを運んでくれるとても大切な存在です。ベアトリスがいなくなった時、そしてホテルに着いてからも私はとても悲しくて…胸が張り裂けそうでした。」

また父親のルディさん(Rudy)は、当時の状況について「東京に向かう機内にベアトリスがいたことは家族みんなが覚えていたので、もしかしたら手荷物の中にあるかも知れないと思い、もう一度チェックしましたが見つかりませんでした。それから航空会社に電話した後、人形を捜しているという内容のメールも送りました」と振り返っている。

愛娘と“親友”を再会させるため、ルディさんと妻のセレステさん(Celeste)はその後もあらゆる場所を捜し回り、思いつく限りの手を尽くしたが、残念ながらベアトリスが見つかることはなかった。

もう打つ手がなくなってしまった夫妻は今回の出来事をFacebookに投稿し、情報を待つことにしたという。

そのメッセージは、のちにダラス・フォートワース国際空港を拠点とするアメリカン航空のパイロット、ジェームス・“ジム”・ダネンさん(James “Jim” Danen)の目に留まり、アメリカと東京を定期的に往復している彼はベアトリスを捜すのを手伝うと申し出てくれたそうだ。

「私は人を助けるのが好きで、誰かのために何かできることが本当に嬉しかったのです。」

そのように語ったジェームスさんは、羽田空港にあるトルコの航空会社「ターキッシュ エアラインズ」の遺失物取扱所に連絡を取った。そして2度目に問い合わせた際、ついにベアトリスが見つかった。

それから6500マイル(約10460キロ)以上の旅をしたベアトリスの様子を写真に収めたというジェームスさんは8月21日、ヴァレンティナちゃんの自宅を訪れ、日本のお菓子とともにベアトリスが旅した地図をプレゼントしたという。

親友との再会を叶えてくれたジェームスさんに対し、ヴァレンティナちゃんは「ベアトリスが帰ってきてくれたことが嬉しくてたまりません。彼女は私に怒っているかも知れませんが、再会できてよかったです」と感謝した。

このような心温まる経験をしたルディさんは「ベアトリスは私たち家族にとって非常に大きな存在です。なので、ジェームスさんが私たちを助けてくれたことは本当に嬉しく深く感謝しています。そしてベアトリスと再会できるように、手助けをしてくれた人々のネットワークもとても素晴らしかったです。世界にはたくさんの優しさが溢れているという証です」と述べている。

画像は『Good Morning America 2023年8月25日付「Pilot reunites girl with lost doll from halfway around the world」(Courtesy of Rudy Dominguez)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 上川華子)