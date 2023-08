68年前に文通を始めたイギリスとアメリカで暮らす2人の女性が今年7月、初対面を果たした。文通を開始した当時、12歳だった彼女たちはこれまで800通以上の手紙をやりとりしてきたという。結婚や出産など、人生の節目となる出来事を同じ時期に経験した2人は、自分たちのことを「試練や苦難をともに乗り越え、人生を分かち合ってきた素晴らしい関係」と話している。イギリスの公共放送『BBC』などが伝えた。

英ランカシャー州ホートン在住のパッツィー・グレゴリーさん(Patsy Gregory、80)と米サウスカロライナ州コンウェイで暮らすキャロル=アン・クラウスさん(Carol-Ann Krause、80)は、1955年に文通を始めた。

パッツィーさんは文通を始めたきっかけについて、以下のように振り返っている。

「私たちが文通を始めたのは12歳の時で、当時、2人ともガールスカウトに所属していました。その活動を通じてキャロルのことを知り、文通が始まったのです。それから私たちは少なくとも2か月に一度は手紙を書くようになり、学校のことや生活の変化などについて綴っていました。」

これまで800通以上の手紙をやりとりしてきたという2人は、結婚や出産など人生の節目となる出来事を同じ時期に経験したこともあったそうだ。

そして文通開始から68年が経ち、80歳の誕生日を迎えようとしていたパッツィーさんはある日、娘のステフ・カラムさん(Steph Calam)にアメリカに住むキャロルさんをずっと訪ねたいと思っていたことを告白した。

母親の思いを知ったステフさんは、ソーシャルメディアを使ってキャロルさんの家族を見つけ出し「会うことができますか?」とメッセージを送った。すると「もちろん、喜んで」と返信があったという。

そして80歳の誕生日だった6月6日、家族から米サウスカロライナ州行きのチケットをサプライズでプレゼントされたパッツィーさんは、7月14日に長年のペンフレンドであるキャロルさんとついに初対面した。

パッツィーさんに同行して約4000マイル(約6437キロ)の旅に出たステフさんは、当時の様子について「2人が初めて会った瞬間はとても感動的で、彼女たちが抱き合う姿を見て私は胸がいっぱいになりました。多くの共通点を持っている2人はすぐに意気投合し、その後もノンストップで話し続けていました」と明かした。

また、パッツィーさんは「キャロルは写真と同じだったから、会った瞬間、すぐに彼女だと分かりました」と話しており、一方のキャロルさんはこのように吐露した。

「パッツィーから会いたいとの申し出を受けて、私は喜んで引き受けました。私たちの誕生日は1か月しか離れていないのです。当日はとても緊張しましたが、本当に感動しました。私たちの手紙は鉛筆で書くことから始まり、ペン、そしてタイプライターに移行し、今ではメールやSNSで連絡を取り合うようになりました。ずいぶんと長い時間が流れたものです。」

9日間のアメリカ滞在のうち、多くの時間をキャロルさんや彼女の家族と過ごしたというパッツィーさんは、キャロルさんとの関係について次のように述べている。

「アメリカ滞在中はキャロルとたくさんの話をして、一緒に地元の名所を訪ねたり、食事に出かけたり、とても楽しい時間を過ごすことができました。これまで直接会ったことはありませんでしたが、ずっと前からお互いを知っていたような気がします。私たちは同い年で、1年違いで結婚し、それぞれ3人の子供を出産しました。結婚記念日やクリスマスにはお互いのことを思い出し、試練や苦難を乗り越えて人生を分かち合ってきました。そして私たちは、今でも文通を続けています。本当に素晴らしい関係なんです。」

