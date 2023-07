犬は人間と交流を深めることができる社会的な動物だが、専門家によると彼らは人間以外の動物と交流を求めることもあるそうだ。それを裏付けるように、アメリカのある家庭で飼われている犬は、子ウサギのいる巣穴を見つけてしばらくの間、見守り続けたという。アメリカを拠点とするペットに関する情報メディア『Parade Pets』などが伝えている。

米インディアナ州リプリー郡在住のアカウント名「LilyBear」さんが6月24日、メスのバーニーズ・マウンテン・ドッグ“リリー(Lily)”の動画をTikTokに投稿したところ、これまでに500万回以上の再生回数を記録した。リリーは飼い主の自宅近くで子ウサギのいる巣穴を見つけ、毎日のように挨拶に訪れるようになったという。

動画には、地面の穴に数羽の子ウサギが眠っており、リリーが鼻を近づけると、子ウサギたちがリリーの顔に飛び跳ねるようにして顔を近づける様子があった。性格が穏やかなリリーは、決して子ウサギに危害を加えるようなことはせず、ただ近くでそっと見守っていた。

ところがある日、いつものようにリリーが巣穴を見にいくと、そこには子ウサギの姿はなく巣穴が空っぽの状態だった。子ウサギたちは成長して巣立っていったようだが、それでもリリーは巣穴に顔を埋めて子ウサギたちを探し、いないことが分かると巣穴から顔を上げて外を見渡していた。

せっかく仲良くなった“友達”が突然いなくなってしまったことで、リリーの表情はどこか悲しげに見える。動画には「リリーは子ウサギの成長を見守ることができたけど、彼らが巣立つと悲しんでいました」と言葉が添えられており、そんなリリーの姿にユーザーからはこのような声が寄せられた。

「これはとってもほろ苦い…。」

「これは悲しすぎる。お願い! リリーにウサギの友達を作ってあげてちょうだい。」

「なんて優しい巨人なんだろうか。リリーと一緒に成長していくウサギを見たかったな。彼女にはウサギが必要だ。」

多くの人がリリーの姿に切ない思いをしたようで、「リリーのためにウサギを飼ってあげて」といった声が相次いだ。また「うちの犬なら、『パパ見て!』って私の足元までウサギを連れてくるかも」といったコメントに対して、リリーの飼い主は「リリーは1羽だけ巣穴から運び出したことがあったよ。傷つけるようなことはしてないけど、自分だけのウサギが欲しかったようだね」と返している。

米愛犬団体「アメリカンケネルクラブ」によると、バーニーズ・マウンテン・ドッグは体が大きく力強いが、穏やかで驚くほど愛情深い性格とのことだ。

ちなみに他の種と交流をはかろうとして話題になった犬は他にもいた。2021年7月には米バーモント州のある民家の裏庭で、この家で飼われているジャーマン・シェパード・ドッグが野生のクマと楽しそうに遊ぶ姿が監視カメラに捉えられており、飼い主の女性を驚かせていた。

画像は『LilyBear 2023年6月24日付TikTok「Lily got to watch some baby bunnies grow up, but was sad when they left their nest」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)