オスカー受賞のキー・ホイ・クァンがハリソン・フォードと再会、『グーニーズ』共演者からも祝福される！

1984年の映画『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』のショート・ラウンド役でハリウッドに進出してから数十年後、51歳になったキー・ホイ・クァンは『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(以下『エブエブ』)のウェイモンド・ワン役で2023年のアカデミー賞助演男優賞を受賞した。その際、元共演者のハリソン・フォードと再会し、『グーニーズ』の共演者からも祝福された。米Entertainment Weeklyなど複数のメディアが報じている。

この年のオスカー主要部門をかっさらった『エブエブ』が作品賞も受賞した時、そのプレゼンターはほかならぬインディ・ジョーンズことハリソン・フォードだった。キー・ホイはハリソンがプレゼンターとして登場した時には席から立ち上がって拍手を送り、受賞が発表されてキャストや監督とともにステージに上がるとすぐさまハリソンと嬉しそうに抱き合った。授賞式が一段落した後も、キー・ホイはハリソンと交流していたという。

そんな彼がアカデミー賞助演男優賞を受賞した時、涙ながらにスピーチで感謝した人の一人が、"生涯のグーニーズ兄弟"であるジェフ・B・コーエンだ。ジェフは、リチャード・ドナー監督の1985年の映画『グーニーズ』でおデブなトラブルメイカーのチャンクを演じ、データ役のキー・ホイと共演。シェフはその後エンターテイメント弁護士になり、何十年も経ってからキー・ホイが『エブエブ』の契約を結ぶ際にも助けてくれた。

だが『グーニーズ』共演者のうち、今でもキー・ホイと連絡を取り合っているのはジェフだけではない。キー・ホイは、ジョシュ・ブローリン(ブランド役)、コリー・フェルドマン(マウス役)、マーサ・プリンプトン(ステフ役)など、昔の共演者一人ひとりからお祝いのメッセージを受け取ったと語っている。「私は彼ら全員を愛しています。一人ひとりが私の受賞を喜んでくれました。僕らは永遠に家族です。グーニーズは決して終わりません」

#EverythingEverywhere’s Ke Huy Quan says Josh Brolin, Corey Feldman, and other #Goonies costars congratulated him on his Oscar win: https://t.co/wyzAI4B8md pic.twitter.com/OYQXPr6iy6

- Entertainment Weekly (@EW) March 13, 2023