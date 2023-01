米ネバダ州ラスベガスの街を貫く大通り「ラスベガス・ブールバード(Las Vegas Boulevard)」で、1台の車が中央分離帯のヤシの木にぶつかる事故が起きた。燃え始める車と、車内にいた運転手の救出を試みる人々の一部始終を捉えたSNSの動画は、これまでに2800万回以上視聴されている。同州の地元テレビ局『KTNV Las Vegas』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

現地時間27日の午後4時半頃、カジノ街の中心エリア「ラスベガス・ストリップ」にあるホテル「ベネチアン」前の交差点付近で、中央分離帯に乗り上げた白いセダン車がヤシの木にぶつかった。

間もなくエンジンルームから白い煙が立ち込め、周囲にいた人々が足早に近寄って、車内に閉じ込められている運転手の救出を試みるが、窓ガラスは容易に割ることができず、ロックがかかったままのドアを開けるのに手間取ってしまう。しかもフロント部分下方からは、赤く燃える炎も見え始めた。

救出を見守る人々が焦りをにじませた声で「燃え出したぞ!」と車の周りに立つ人々に知らせているところ、最初に駆けつけた警察官1人も救出に加わり、一般人と一緒に気を失っている運転手をやっとの思いで引きずり出した。

その瞬間、パンッという音がして車内が炎に包まれた。

「気をつけろ!」「そこから離れるんだ」という声が飛び交う中、もう1台のパトカーが到着。のちに消防車も到着し、その頃には炎が高く上がり隣のヤシの木にも燃え移っていたが、ようやく消火活動が始められた。

警察によるとその後、この事故で負傷した運転手と煙を吸い込んだ警察官が病院に運び込まれたという。

SNSでは、すんでのところで救出された運転手に安堵し、救出に駆けつけた人々を称えるコメントで溢れかえったが、一方で警察や消防隊の到着時間や対応に言及したものも多かった。

「運転手が無事救出されて、本当に良かった!」

「間一髪! まるで映画みたい」

「グレート・ジョブ!」

「救出を手伝ってくれたベストを着た人の勇敢な行動には、感謝状を贈るべきだと思うよ。」

「でもあの警察官、車に急いで駆けつける素振りが全然見えないんだけど。」

「消防士も消火を始めるまで、どうしてあんなに時間をかけているの? 理解できないよ。」

ラスベガス警察は「迅速に対応して人命を救った、警察官と救出に立ち会った人に敬意を表します」とツイッターで声明を発表。さらにこの事故に関しては現在捜査中と述べている。

画像は『Selfmadecook 2023年1月28日付Facebook「An absolutely insane scene on the Las Vegas strip as a car goes up in flames」』『LVMPD 2023年1月27日付Twitter「As you can see in this video, both worked with only seconds to spare before the vehicle went up in flames.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 秋本神奈)