¡ØÁêËÀseason21¡Ù½é²ó17.3¡ó¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡¡½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï20¡óÄ¶¤¨¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¡Ê70¡Ë¤È»ûÏÆ¹¯Ê¸¡Ê60¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÁêËÀseason21¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬¡¢¤¤Î¤¦12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢»ëÄ°Î¨¤¬¸Ä¿Í9.8¡ó¡¢À¤ÂÓ17.3%¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£½Ö´ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢¸á¸å10»þ²á¤®¤ÎÈÖÁÈ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢À¤ÂÓ20.2¡ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£
¡ÚÁê´Ø¿Þ¡Û½éÂåÁêËÀ¡¦µµ»³·°¤¬µ¢´Ô¡ªÆÃÌ¿·¸¤Î2¿Í¤ò°Ï¤àÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤ª¤µ¤é¤¤
¡¡½é²ó¤Ï¡¢Æî¥¢¥¸¥¢¤Î¥µ¥ë¥¦¥£¥ó¤ÇÉåÇÔÀ¯ÉÜ¤òÅÝ¤·¤¿¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¡¦¥é¡¦¥×¥é¥ó¥È¤È¤¤¤¦È¿À¯ÉÜ±¿Æ°¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¿ÆÁ±ÌÜÅª¤ÇÍèÆü¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼¤«¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿±¦µþ¡Ê¿åÃ«¡Ë¤¬¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥µ¥ë¥¦¥£¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÁêËÀ¡¦µµ»³·°¡Ê»ûÏÆ¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê´´Éô¤Î±¹Ã«¡Ê¾¡Â¼¡Ë¤Ê¤ÉÍ×¿Í¤¬¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±¹Ã«¤Ï³°¸òÄÌ¤Ç¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥ß¥¦¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤é¥µ¥ë¥¦¥£¥óÂ¦¤È¤Î´Ø·¸¤âÎÉ¹¥¤Ê¿ÍÊª¡£²ñ¾ì¤Ï¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É°ì¿§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢·°¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËÉÔ²º¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥¤¥·¥ã¤ò»¦¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Î¹µÒµ¡¤òÄÆÍî¤µ¤»¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶¼Ç÷Ê¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ºÅö¤ÎÊØ¤Ë¤Ï¡¢·°¤ÎºÊ¡¦ÈþÏÂ»Ò¡ÊÎëÌÚº½±©¡Ë¤âÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅþÃå¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤Ï4»þ´Ö¡£±¦µþ¤È·°¤Ï¡¢¼êÊ¬¤±¤·¤Æ¶¼Ç÷¼Ô¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌðÀè¡¢²ñ¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¡£¡¡¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÏÉåÇÔÀ¯¼£¤òÀµ¤·¤¿½÷À³èÆ°²È¡£¹ï°ì¹ï¤ÈÎ¹µÒµ¡¥Æ¥í¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬Ç÷¤ë¡£¼é¤ë¤Ù¤¤ÏÈà½÷¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¾èµÒ¤ÎÌ¿¤«¡£Æ°¤½Ð¤·¤¿±¦µþ¤È·°¤¬¡¢µæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£