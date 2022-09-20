¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¿ÍÀ¸¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¡×Èï³²¼ÔÄ´½ñÆÉ¤ß¾å¤²¡¢Çò¶â¹âÎØ±Ø¡ÈÎ²»À»ö·ï¡É½é¸øÈ½ Èï¹ð¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆÇ§¤á¤ë
µîÇ¯8·î¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÅìµþ¥á¥È¥íÇò¶â¹âÎØ±Ø¤ÇÂç³Ø»þÂå¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤ËÎ²»À¤ò¤«¤±¡¢Á´¼£¤ª¤è¤½3¤«·î¤Î¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ö¿¹¹°ÂîÈï¹ð¡Ê26¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬20Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö¿¹Èï¹ð¤Ï¡¢ºÛÈ½Ä¹¤«¤éµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¡ÖÂç³Ø»þÂå¡¢Èï³²¼Ô¤é¤«¤é¸ÄÀÅª¤Ê¼ñÌ£¤äÀ³Ê¡¢ÍÆ»Ñ¤Ê¤É¤ò¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ç¡¢²Ö¿¹Èï¹ð¤¬Âç³Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤«¤éÃËÀ¤Î½¢¿¦Àè¤òÆÃÄê¤·¡¢»ö·ïÅöÆü¤Ë¤ÏÃËÀ¤Î²ñ¼Ò¼þÊÕ¤ò¿ô»þ´Ö×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£Ë¡Äî¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¶¡½ÒÄ´½ñ¤âÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢¡ÖÎ²»À¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯¶¸¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¡Öº£¸å¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸¡»¡Â¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£