±À±£¤ì¤Ç¤â¡Ö·îµë132Ëü±ß¡×¡ÈÌµÌÈµö»ö¸Î¡É¤ÎÌÚ²¼ÉÙÈþ»ÒÅÔµÄ¤ÏµÄ²ñ¤Ë¤â»Ñ¸«¤»¤º¡Ä»öÌ³½ê¤Ë¤Ï°ÛÊÑ
8·î19Æü¸á¸å1»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÅìµþÅÔµÄ²ñ¡£µÄ¾ì¤ËÆþ¤ëµÄ°÷¤ÎÃæ¤ËÌµÌÈµö±¿Å¾¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¡¢ÌÚ²¼ÉÙÈþ»ÒÅÔµÄ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÔµÄ²ñ½éÆü¤Î18Æü¤âºÇÁ°Îó¤Ë¤¢¤ëÌÚ²¼ÅÔµÄ¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Ï²£¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÚ²¼ÅÔµÄ¤Ï7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬ÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¡×¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤ÆºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤À¤¬Áªµó´ü´ÖÃæ¡¢ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢7·î6Æü¤ËÅÞ¤«¤é½üÌ¾½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£
7·î23Æü¤Ë¤ÏÅÔµÄ²ñ¤Ç¼¿¦´«¹ð¤¬·èµÄ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·èµÄ¤Ë¶¯À©ÎÏ¤Ï¤Ê¤¯µÄ°÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆÁª¸å¤â±À±£¤ì¤òÂ³¤±¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÞµÄ°÷Êó½·¤äÀ¯Ì³³èÆ°Èñ¤È¤·¤Æ¡¢·î³ÛÌó132Ëü±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤ë»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡È¤¢¤ë°ÛÊÑ¡É¤¬
Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Ë¤¢¤ë»öÌ³½ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¼èºàÈÉ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§
Ãæ¤«¤é²¿¤âÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹
»öÌ³½ê¤ÏÌµ¿Í¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¾®ß·ÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§
¤¢¤Á¤é¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Çí¤¬¤µ¤ì¤¿À×¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹
7·î¤Þ¤ÇÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Çí¤¬¤µ¤ì¡¢º¸²¼¤ÎÉôÊ¬¤ËÎÐ¿§¤ÎÀÚ¤ì¤Ï¤·¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÌÚ²¼ÅÔµÄ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÄ¶¶¶èÌ±(50Âå)¡§
(132Ëü±ß¤Ï¡Ë¹â³Û¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼¿¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤·¡¢¼¿¦¤·¤Æ¤âÊÖ¶â¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅÔµÄ²ñ¤Î³Æ²ñÇÉ¤«¤é¤âÅÜ¤ê¤ÎÀ¼
±À±£¤ì¤òÂ³¤±¤ëÌÚ²¼ÅÔµÄ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔµÄ²ñ¤Î³Æ²ñÇÉ¤âÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔµÄ²ñ ¸øÌÀÅÞ ÅìÂ¼Ë®¹À´´»öÄ¹¡§
ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤Îº£¤Î¼¹¹ÔÉô¤¬¤·¤Ã¤«¤êËÜ¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤Æ(¼¿¦)´«¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£ÃÎ»ö¤âÁªµó¤Î±þ±ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÎ»ö¤â²ñ¤Ã¤Æ¼¿¦¤ò´«¹ð¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔµÄ²ñ ¼«Ì±ÅÞ ¾®µÜ¤¢¤ó¤ê´´»öÄ¹¡§
°ìÉô¤ÎÊý¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£ÂçÊÑÌµÀÕÇ¤¤Ê¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢»ä¤âËÜÅö¤ËÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔµÄ²ñ ¶¦»ºÅÞ Âç»³¤È¤â»Ò´´»öÄ¹¡§
Ë¡Î§°ãÈ¿¤òÈÈ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅöÁ³¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×8·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë