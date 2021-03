子どもを守りたいがあまり、子どもをかばおうとする親は少なくはないだろうが、海外では、4年以上にわたって息子から虐待を受けたものの、息子を守るために隠し続けた母親がいる。

シンガポールで、国立大学の修士課程で学んでいる30歳の息子が、2017年から4年以上にわたって68歳の母親を虐待していたとして逮捕されたと海外ニュースサイト『CNA』と『UK Time News』が3月16日に報じた。

報道によると、息子は2017年から、勉強でストレスを感じるたびに暴力を振るうなどして、母親を虐待していたという。2018年1月、息子は勉強のストレスから金属製の南京錠で母親の膣付近を殴った。母親が動けずにいたところを、たまたま家を訪れた母親のめいが発見。母親は「息子から殴られた」と明かした。めいは警察に通報しようとしたが、母親は息子の将来を考えて通報するのを止めたという。

その後も度々、暴力を受け続けていたが、2018年12月に母親は金属製の南京錠で膣付近を殴られ出血が止まらなくなり、病院に向かった。病院側が虐待を疑い警察に通報したが、警察の聴取に対し母親は「トイレで転んだだけ」と答えたそうだ。警察はそれ以上、事件を追うことはなかった。

2020年6月、息子に殴られた母親は家を飛び出し、親戚に助けを求めた。母親は体から出血した状態だったという。親戚が警察に通報して事件が発覚。警察の調べによりこのほど、息子は母親を虐待した罪などで逮捕された。息子は罪を認めつつも、「自分は精神に問題がある」と主張しているそうだ。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「母親を虐待するなんて考えられない。息子は国立大学で学んで優秀なはずなのに虐待は罪だと分からなかったのか」「父親は同居していなかったのだろうか。日々のストレスが全て母親にいってしまったのかも」「母親は自分のためにも息子のためにももっと早く周りに助けを求めるべきだった」「息子を守りたいがために、例え暴力を振るわれても我慢しようとする母親の気持ちは分からなくはない。親なら息子を犯罪者にはしたくない」などの声が挙がっていた。

子どもが親を虐待する事件は、海外だけではなく日本でも起きている。

大阪・高槻市で、49歳の息子が同居していた当時78歳の父親を虐待したのち死亡させた事件で、息子が逮捕されたと『時事ドットコム』(時事通信社)が2月8日に報じた。記事によると、近所の人からの「叫び声がする」という通報を受け、警察は2020年5月から8回、息子と父親らが暮らす家を訪れていたという。警察が最初に通報を受けた際、父親の手足に打撲痕のような外傷を確認したため、詳細を家族に確認。息子が父親の頭をたたいたことを認め、父親と母親も息子にたたかれたと説明したため、警察は市に通報したという。息子はこの時点では逮捕されていない。

その後も7回、近所からの通報により警察が家に訪れることはあったが、父親は「自分で転倒した」と説明。警察は、虐待はないと判断していた。2020年7月、息子が父親に暴行を加え父親は尻や左胸背部などに怪我を負った。父親は病院に運ばれたが、搬送先の病院で死亡が確認されたという。

警察は息子が父親に暴力を振るい死なせたとして、息子を傷害致死容疑で逮捕した。記事が公開された2月8日時点で、息子は容疑を否認しているという。なお、警察はこれまでの対応に関しては「問題なかった」とコメントし、市は「個別事案のため答えられない」とコメントしている。

家族間暴力では家族のことを考え、被害に遭った側は通報をしないでおきたいと思う人もいるかもしれない。しかしいかなる理由でも暴力を振るうことは許されることではない。記事内の引用について

