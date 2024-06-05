大阪府交野市は４日、市役所など市施設から２０２５年大阪・関西万博をＰＲするポスターなどの掲示物の撤去を始めた。山本景市長が市職員らに指示した。万博に小中高生らを無料招待する府の事業を巡り、山本市長は、学校への意向調査を「強権的」と批判しており、抗議の意味で撤去させるという。市によると、撤去するのは府・大阪市の万博推進局などの依頼で掲示したポスター約６０枚とマグネットステッカー約１４０枚、卓上ポ