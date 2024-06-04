タレント、イモトアヤコ（38）が4日、TBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後9時30分）にゲスト出演。帝王切開の思い出を語った。この日、パーソナリティーのバービーが番組リスナーに第1子妊娠を報告。2人はかつてコンビ「東京ホルモン娘」を組んでおり、イモトは元相方の妊娠を祝福した。番組では、バービーやリスナーが抱える出産の疑問をイモトにぶつけた。22年に長男を出産したイモトは「どれくらい痛いの？」と陣