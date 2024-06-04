勝俣州和と関根勤の格闘技会場の出禁を訴えた平本蓮（上）（写真・RIZINホームページより）《勝俣と関根勤は格闘技会場出禁にしろ、それか一回本気で殴られてみろ》6月2日、人気格闘家の平本蓮が、自身のXにこう投稿した。平本が名指しした勝俣州和と関根は、プロレス・総合格闘技の愛好家として広く認知されている。その2人が、現役ファイターからディスられまくっている。平本が激怒したきっかけは、2日におこなわれた格闘技