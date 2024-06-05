森三中・黒沢かずこ、オズワルド・伊藤俊介の初共演コンビがMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『推しの番号教えます。』（毎週火曜深2：54）の初回が4日深夜に放送された。【番組カット】松本人志への結婚願望を語る黒沢かずこ同番組では、ファンが“推し”である芸能人と連絡先を交換し、1回10分×3回のビデオ通話を通して普段ならあり得ない距離感でのファンと芸能人の交流に密着する。お笑い芸人が大好きだった黒沢