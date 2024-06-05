福岡県飯塚市で1992年に女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁が5日、死刑が執行された久間（くま）三千年（みちとし）・元死刑囚（執行時70）の遺族による2度目の再審請求を認めるかどうか判断する。弁護団は、元死刑囚が犯人であるとした確定判決に疑問を生じさせるという2人の目撃証言を新証拠として提出。検察側は「事件から長期間が経っていて信用性はない」などと反論している。飯塚事件をめぐる証拠と再審請求死