大阪府警交通違反の反則金の仮納付書を破ったとして、公文書毀棄容疑で逮捕した男性について、仮納付書が公文書に当らないとして誤認逮捕だったと発表しました。大阪府警によりますと、4日午後、摂津市の路上で交通違反の取り締まりをしていた男性巡査部長2人（30代と40代）が、禁止区間で車線変更をしたトラックに停車を求めました。トラックを運転していた男性（40代）は停止の求めに応じましたが、その後、手渡された交通