札幌市中央区の７０歳代男性が、投資名目で総額４１００万円をだまし取られていたことが分かった。警察官が事件を把握し詐欺だと伝えた後も、４０００万円を振り込んでいたという。札幌西署によると、男性は２月下旬頃、スマートフォンに表示された広告をクリックして投資の情報交換目的のライングループに招待された。その後、ＦＸ（外国為替証拠金）取引の名目で４月１日〜５月２４日、１３回にわたり現金を振り込んだ。同