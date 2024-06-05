ロックバンド「忘れらんねえよ」の柴田隆浩（42）が、5日までに公式X（旧ツイッター）を更新。ライブ中に痴漢が発生したことを明らかにし、犯人が特定でき次第、法的措置に乗り出すことを発表した。同バンドは「この度、6月1日（土）忘れらんねえよのFADYOKOHAMAでの公演中にフロア内において痴漢被害にあったと、事後にお客様よりご報告を頂きました。痴漢は犯罪であり、絶対に許されることではありません。被疑者が判明次