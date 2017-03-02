任天堂が公道を走る株式会社マリカーを不正競争行為および著作権侵害行為などで提訴した問題。
訪日外国人に人気だったが、日本人からは「観光公害」との声もあったと筆者
弁護士ドットコム
最高裁でレンタル会社の上告が退けられたことを受け、声明を発表した
最高裁判所はレンタル会社の上告を退け、任天堂側の勝訴が確定した
ライブドアニュース速報
知財高裁は29日、運営会社側に5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した
控訴審判決が30日に知財高裁であり、任天堂が勝訴し、賠償金額の審議は継続
運営会社は「マリオ」のコスプレを貸し出して、任天堂から訴えられた
判決文によると、東京地裁は著作権侵害には踏み込んでいない
裁判を引き延ばし、できるだけ稼ぎたいと考えているのかもと司法担当記者
FRIDAYデジタル
運営側は9月28日に控訴しており、今も「マリオ」たちが公道を走る
マリカーの公式サイトは「潔白」をアピールするかのようにデザインを一新
財経新聞
高い位置にテールランプをつけ、シートベルト装備を義務づけるなどの内容
任天堂は、略称である「マリカー」の周知性を立証できなかったと弁護士
特許庁はマリカーという略称は広く認識されているとは認められないと却下
読売新聞オンライン
車高が極端に低く、気づかないうちにタイヤに巻き込む可能性があるという
日刊SPA!
「相手の主張の欠点を調べ上げ、反撃する手法に長けている」と司法担当記者
文春オンライン
公道カートの増加とともに、近隣住民からも苦情が相次いでいるそう
東スポWEB