関係者の人的被害「今のところはない」心のケアにも注力

全国高校サッカーインターハイ（総体）は29日、男子サッカーの準々決勝が福島県で行われ、大津（熊本）が桐蔭学園（神奈川2）に1-0で勝利し、4強進出を決めた。前日に最大震度7の地震が地元・熊本県を襲ってから一夜、山城朋大監督がチーム状況を明かした。

昨年準優勝の大津は0-0で迎えた後半4分、西本瑛司（3年）が先制点をマーク。終始、主導権を握りながらも追加点は奪えなかったが、この1点を最後まで守り切り、2大会連続のベスト4進出を決めた。

試合後、山城監督はこれまでの2試合と比較しながら「ボールの入るテンポもすごく良くなった。プレーパフォーマンスが改善できたのは良かった」と評価。西本についても「いつ仕掛けるのか、いつ人を使うのかっていう部分は整理できたかな」と称えた。

地元・熊本は28日の午後4時半頃に最大震度7の地震が発生したばかり。選手たちは宿舎で第一報を聞いたという。山城監督も「まさか僕も、今日の試合に向けての分析をやる片手間にテレビつけたら、熊本のテレビ局の話が出てきたので、パッて見たらもうなんかすごいことになっていて……」と驚きを隠せなかった。

選手には身内にすぐに連絡させ「関係者、知り合いには今のところ人的被害はないという報告をもらっている」という。ただ、被害の全容はいまだ不透明で「それぞれの家で破損があったりとか、損壊があったりっていうのはあるみたいなので、これから改めていろんな写真が送られてきて気付くことも多いと思います」と選手の心情を慮った。

選手の多くは2016年の熊本地震を小学生の時に経験。指揮官も「彼らは小学生のデリケートな時期に1回経験していますので、もしかしたらその意識が及ぶ影響があるかもしれないので、その辺は僕らも気にしながらではある」といい、精神面のケアにできる限り寄り添うつもりだ。

また、学校施設は甚大な被害こそ免れたというが「渡り廊下のつなぎに段差が生じたり、本が倒れたりしている写真を、共有チャットを通じて見せてもらった」という。インターハイに帯同していないメンバーは地元の大会に出場予定だったが、すべて中止に。大会後については「僕らがここに決勝まで残れば、そのまま次の遠征に行こうと思っている。帰るべきなのかどうなのかってことは、学校とも相談しながら判断したいなとは思います」と明かした。

昨年は決勝で涙を飲み、準優勝。リベンジへの思いは変わらず「今ここに僕らがいて、大会が続いてるので、やっぱりできることは何なのかってことを考えて、今できることに全力注ごうってことは今日ミーティングで伝えました」と決意を新たにした。



（THE ANSWER編集部・橋本 啓 / Akira Hashimoto）