7月14日（現地時間）に行われたFIFAワールドカップ北中米大会の準決勝。これまでの圧倒的な強者スタイルから、優勝候補筆頭とされていたフランスが、無敵艦隊・スペインに0-2とまさかの敗戦。エムバペ・デンベレ・オリーセなどのスーパースターたちが何もさせてもらえず、結果以上に内容で圧倒されたという。

【写真】「日本の恥」「度を超えている」非難が寄せられたYouTuberの投稿

注目集まる神の子・メッシ

「エムバペ選手は後半21分までシュートを打たせてもらえず、デンベレ選手も後半アディショナルタイムまでシュートを打てませんでした。

圧倒的な“個の力”で各国を粉砕してきたフランスでしたが、組織的に守り、ティキタカと呼ばれるショートパスを得意とするスペインの前では、成す術がなかったという結果に。サッカーファンからも一方的な試合展開に驚きの声が上がりました」（スポーツ紙記者、以下同）

決勝へと駒を進めたスペイン。対戦国は、イングランドとアルゼンチンの勝者になるが、やはり注目を集めているのは神の子“メッシ”の活躍だ。

「前回大会の決勝でフランスを下し、ワールドカップのタイトルを獲得したメッシ選手ですが、39歳で挑む今大会では、現在“得点王”。衰えを知らぬ彼の活躍に世界中が驚きを隠せない状況です。2大会連続の決勝進出に期待がかかっています」

サッカー史上最高の選手という意味を持つ『GOAT』として、度々その名を挙げられるメッシ。国中からの期待を背負い、躍動し続ける彼は、もはや国を象徴する存在となっている。

世界中を巻き込む盛り上がりを見せるW杯もいよいよ大詰めに差し掛かろうとする中、日本のあるインフルエンサーが世界的に注目を浴びているという。

「主にYouTubeや、SNSで活動を行っているインフルエンサー・ガミックスさんです。ガミックスさんは6月29日（現地時間）に行われた日本対ブラジル戦を現地観戦。その際、“間違えて”ブラジル側のスタンド席を購入したようです。

ガミックスさんは日本の敗戦時に、ブラジルサポーターの中で、泣き喚く姿を投稿。なんとこれが7500万回（7月15日現在）を超える再生を記録。世界的にバズり、大会前に25万人だったフォロワーも約10倍の250万人に差し掛かろうとしています」

メッシを嘲笑？物議を醸した投稿

W杯の恩恵を受けたといえるガミックス氏。しかし、7月15日、SNS上で物議を醸す投稿が話題となった。

「インスタグラムの質問箱機能を利用し、フォロワーから質問を募集していました。好きなアニメキャラを聞かれましたが、これに“メッシ”と回答。ただ、この回答にメッシ選手の身長を嘲笑したような、自身を縮めた写真を添えていたのです。

メッシ選手は幼いころ、『成長ホルモン分泌不全性低身長症』と診断されています。これは成長ホルモン分泌が低下し、著しい低身長を引き起こす病で、日本では『小児慢性特定疾病』に指定され、公的助成の対象となっています。これはサッカーファンの間では常識中の常識ですが、ガミックスさんはその背景を知らなかったのかもしれませんね」

この投稿はすでに削除されているが、ネット上では、

《日本の恥》

《ライン超えてる流石に》

《ほんとに擁護のしようがない》

《メッシ信者に限らないけど信者って本当に怖いからな。特に南米のは》

《こいつは許してはいけない》

など、非難轟々。

急激な“世界的バズ”を経験した若者のモラルに欠けた軽率な悪行。劇的にフォロワーが増え、世界中の人が目にしている可能性が高い。単なる炎上で済まされる話ではなさそうだ。

週刊女性PRIME