米スタートアップのEmergence AIが、AIが社会を統治した場合の挙動を検証するため、仮想都市を用いた15日間の実験を実施した。各AIには資源配分やコミュニケーション、投票、警察署や市庁舎の管理などの権限が与えられた。 【写真】AI女優「ティリー・ノーウッド」をめぐる騒動制作者に殺害予告も 実験には、AnthropicのClaudeやGoogleのGemini、イーロン・マスク氏が率いるxAIのGrokなどが