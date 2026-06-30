三陽商会 [東証Ｐ] が6月30日午前(11:00)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期比4.1倍の1億0300万円に急拡大し、3-8月期(上期)計画の5000万円に対する進捗率が206.0％とすでに上回った。 同時に、今期の上期配当を従来計画の72円→76円に増額し、下期配当も従来計画の25円→36円に大幅増額修正した。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の0.2％→0.8％に改善し