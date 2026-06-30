幼稚園、小学校、中学校教諭の免許を持っているレースクイーン・安藤笑が、6月30日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。【写真】安藤笑の大胆ショットも話題！巻頭では…天野ちよが魅了安藤は2011年に地元愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京のアイドルグループに加入して、大学卒業後に上京した。在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得。2025年にアイドル