国立大学卒のレースクイーン・安藤笑、大反響で『FLASH』再登場 大胆カット披露
幼稚園、小学校、中学校教諭の免許を持っているレースクイーン・安藤笑が、6月30日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】安藤笑の大胆ショットも話題！巻頭では…天野ちよが魅了
安藤は2011年に地元愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京のアイドルグループに加入して、大学卒業後に上京した。在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得。2025年にアイドルを卒業し、2026年3月からレースクイーンとして活動している。
4月に初登場するやその親しみやすい笑顔と抜群のプロポーションが話題となり、今回再登場。インタビューでは今後の活動目標も語っている。
同誌には天野ちよ、緑川春菜、石橋てるみ、新田妃奈、沢口愛華、兵頭美波らも登場した。
【写真】安藤笑の大胆ショットも話題！巻頭では…天野ちよが魅了
安藤は2011年に地元愛知県のご当地アイドルとしてデビュー。愛知教育大学在学中に東京のアイドルグループに加入して、大学卒業後に上京した。在学中に幼稚園教諭二種、小学校教諭一種、中学校教諭一種の免許を取得。2025年にアイドルを卒業し、2026年3月からレースクイーンとして活動している。
4月に初登場するやその親しみやすい笑顔と抜群のプロポーションが話題となり、今回再登場。インタビューでは今後の活動目標も語っている。
同誌には天野ちよ、緑川春菜、石橋てるみ、新田妃奈、沢口愛華、兵頭美波らも登場した。