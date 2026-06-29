力道山が亡くなる直前、猪木は道場でスパーリングをする機会があったが、簡単に力道山のバックを取れてしまったことで、英雄の衰えを感じたという。力道山の年齢は30代後半、当時のスポーツ界の常識でいえば、一線を引いていても不思議ではなかった。※本記事は『証言 アントニオ猪木 絶望と復活の闘魂人生』（宝島社）に収録されている「アントニオ猪木が語る師・力道山」の箇所を適宜抜粋したものです。◆理不尽な仕打ちに耐えか